El plantón de Alphonso Davies obliga a Florentino a apostar por el regreso de un joven talento del Real Madrid

El Real Madrid sigue en la búsqueda de un lateral izquierdo de garantías para reforzar su plantilla. La negativa de Alphonso Davies a sumarse al proyecto blanco ha reactivado la posibilidad de que Theo Hernández regrese al club que le vio crecer. El defensa francés, que actualmente juega en el AC Milan, podría convertirse en la solución que necesita Carlo Ancelotti.

El lateral canadiense, Alphonso Davies, parecía ser una de las grandes apuestas para reforzar la defensa merengue. Sin embargo, el jugador ha decidido renovar con el Bayern de Múnich, frustrando las expectativas del Real Madrid. Esta decisión abre la puerta a nuevas alternativas, y una de las más atractivas para Florentino Pérez es la vuelta de Theo Hernández.

