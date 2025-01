El precio de venta de Álex Baena que deja a todos con la boca abierta, Simeone va a por él

El Villarreal parece estar dispuesto a dejar salir a Álex Baena al término de esta temporada, siempre y cuando algún club esté preparado para pagar 45 millones de euros. Aunque su cláusula de rescisión se eleva a 60 millones, el club estaría abierto a negociar por una cifra inferior. Con contrato vigente hasta 2028, el mediapunta de 23 años ha despertado el interés de varios clubes importantes en Europa.

Baena se ha consolidado como una de las piezas más destacadas de La Liga en los últimos 18 meses. Su calidad técnica, visión de juego y regularidad han llamado la atención de equipos que buscan reforzar sus plantillas de cara al verano.

Entre los interesados, el Atlético de Madrid parece estar especialmente decidido a hacerse con los servicios de Baena. Simeone lo considera una prioridad para fortalecer su mediocampo y aumentar la creatividad del equipo en ataque. Sin embargo, el Atlético no lo tendrá fácil, ya que deberá enfrentarse a la competencia de otros clubes europeos con mayores recursos económicos.

Equipos como el Aston Villa y el Newcastle United también han mostrado interés en el jugador. Estos clubes ingleses, con una gran capacidad financiera, podrían cumplir sin problemas con las exigencias del Villarreal. Este factor podría complicar seriamente las aspiraciones del Atlético, que no siempre puede igualar las ofertas económicas provenientes de la Premier League.

🚨🇪🇸 JUST IN: Atlético Madrid is convinced that this summer is the time to go for Álex Baena.



