El Real Madrid en cabeza por un joven que explota en la Bundesliga

El futuro del joven mediocentro inglés de 18 años, Bellingham, ha estado vinculado recientemente a la Premier League por medio de clubes como Liverpool o Manchester United. Sin embargo, según declaraciones del experto en fútbol europeo, Kevin Hatchard, para el medio británico `TalkSport´, el Real Madrid sería el próximo club en el que recalaría el joven talento de la Bundesliga.



Los informes que llegan desde Alemania por medio de Hatchard colocan al actual campeón de la Liga española como principal próximo destino de Bellingham. No obstante, según explica el experto, “la sensación es que no le permitirán ir este verano y, en realidad, no está presionando para que se mueva”.



En este sentido, Hatchard añade a `Talksport´ que Bellingham lo tiene claro: “Voy a estar aquí el año que viene, estoy emocionado por la próxima temporada y quiero luchar por el título”. Aunque bien es cierto que la más que posible renovación en el centro del campo del Real Madrid, haga que no sea del todo descabellada la posibilidad de ver al joven inglés cambiar finalmente de aires de producirse un interés del club blanco. “Quieren traerlo como parte de este esfuerzo para rejuvenecer ese mediocampo. Luka Modric ha firmado un contrato por un año más, pero quién sabe qué pasará el próximo verano con él” añaden las declaraciones recogidas por el medio británico’.



Algo que estaría por encima del hecho de que Bellingham recalara en la Premier League. Campeonato donde en un futuro más a largo plazo podría ser que acabara un jugador del Borussia Dortmund cuya ascendencia británica le invitaría a ello. Aunque, a pesar del interés de clubes como Liverpool o Manchester United, el futbolista no contempla una salida en este momento rumbo al país que le vio nacer.



Un joven talento de, como decimos, tan solo 18 años, que viene de realizar una temporada bastante importante en la Bundesliga según sus estadísticas del curso. 6 goles y 14 asistencias en todas las competiciones para un Borussia Dortmund que vería escaparse a otra de sus jóvenes joyas tras el adiós de Haaland rumbo al Manchester City.