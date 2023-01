El Real Madrid naufraga en Villarreal y Ancelotti señala a 3 jugadores

No cabe ninguna duda de que el partido de ayer entre el Villarreal CF y el Real Madrid CF, jugado a las 16:15h (hora española), fue todo un espectáculo de los locales. Lleno de intensidad y velocidad con el balón, los groguets se llevaron una victoria por 2 goles a 1 que les catapultó hasta la quinta posición de LaLiga Santander. Ahora bien, a las virtudes de los de Quique Setién, también se le sumó un encuentro flojo del conjunto entrenado por Carlo Ancelotti, especialmente en defensa, donde la baja de Dani Carvajal fue muy sensible (a pesar de que el lateral, hasta la fecha, tampoco estaba rindiendo a su nivel habitual).

En un partido muy importante para que los blancos pusieran presión al FC Barcelona de Xavi Hernández antes de su visita al Wanda Metropolitano (esta noche a las 21:00h, hora española), el Real Madrid no supo aprovechar sus oportunidades y, como comentamos, protagonizó un mal partido. Algo que, por otra parte, Carlo Ancelotti no escondió en la rueda de prensa posterior cuando afirmó que el Villarreal había sido mejor en un partido que dejó señalados a tres de sus futbolistas: Mendy, Tchouaméni y, en menor medida, Alaba.

Como comentamos, los casos más notorios fueron los de los dos futbolistas galos que, sin duda, no estuvieron para nada bien en el encuentro y fruto de ello fueron sustituidos en la primera ventana de cambios de Ancelotti en el minuto 64’. En el caso del lateral zurdo, Mendy no supo controlar bien a Chukwueze, que generó gran parte del peligro ofensivo del Villarreal por su banda, y cometió un grave error en salida de balón que se acabó convirtiendo en el primer gol de los groguets, nada más empezar la segunda parte. Por su parte, en el caso de Tchouaméni, el mediocentro merengue no ayudó apenas al equipo en tareas defensivas y se mostró especialmente blando, algo llamativo, por otra parte, en el francés. Además, tampoco aportó apenas en ataque, firmando uno de los partidos más flojos desde que es jugador blanco.

Finalmente, el caso de David Alaba no fue tan flagrante como los dos anteriores, pero resultó evidente que el austríaco tampoco tuvo su día. Víctima de la gran presión que ejerció el Villarreal, el zaguero del Real Madrid no estuvo demasiado acertado en salida de balón y el equipo notó la ausencia de su juego. En defensa no se le vio especialmente sobrepasado y, si bien hizo el penal que significó el 2 a 1 definitivo, tuvo muy mala suerte en la pena máxima que le pitaron.