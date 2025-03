El Real Madrid recibe un golpe inesperado, Carvajal ya lo sabe

El Real Madrid no consigue estabilidad en su línea defensiva. Esta temporada, las lesiones han sido una constante, obligando a Ancelotti a buscar soluciones improvisadas. Militao, Alaba y Mendy han pasado por la enfermería en distintos momentos, dejando al equipo con serios problemas en la zaga. Ahora, Carvajal, uno de los pilares defensivos, es consciente de que la situación sigue complicándose.

A pesar de estos contratiempos, Raúl Asencio ha demostrado un gran nivel cuando ha tenido la oportunidad. El joven defensor ha dado un paso adelante y ha respondido con solidez. Sin embargo, su irrupción no es suficiente para tapar todos los huecos en la defensa. Por esta razón, la directiva del Real Madrid tenía un plan en marcha para reforzar la zaga en el próximo mercado de fichajes. Pero este plan se ha venido abajo.

El objetivo del club blanco era Alphonso Davies. El lateral izquierdo canadiense llevaba tiempo en la agenda de la directiva, que lo veía como la pieza perfecta para fortalecer la banda izquierda. Sin embargo, la situación ha cambiado de manera drástica. Una grave lesión ha dejado a Davies fuera de los terrenos de juego por más de seis meses, y con ello, el Real Madrid ha decidido descartar su fichaje.

🚨⚠️ BREAKING: Alphonso Davies has torn his ACL, reports BILD — his season is over as he will be out for 6 months. pic.twitter.com/eT8sDTPeV2