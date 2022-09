El Madrid tiene un problema: Florentino trata de colocar 145 millones

La plantilla del Real Madrid quizá no llegué en extensión y calidad a la de Manchester City, Paris Saint-Germain o incluso FC Barcelona, pero su once tipo y ciertas rotaciones son de muchas garantías, lo que le convierte en favorito a todo; ahora bien, tras ese número de jugadores están otros que no entran tanto en el equipo y que, en ciertos casos, tienen nombre, generándole a Florentino Pérez muchos quebraderos de cabeza, especialmente 145 kilos que están en el aire.

Por supuesto que Marco Asensio es un problema constante, porque acaba contrato, porque tiene pretendientes, pero nadie pone dinero por él. También lo es Mariano Díaz, que ni juega ni se espera que lo haga, pero se aferra a su sueldo. Odriozola y Vallejo son otros inconvenientes para Ancelotti (no han debutado) y el mismo máximo mandatario, pero si bien en mayor o menor medida la situación de estos jugadores puede revertirse con términos de contratos o con márgenes asumibles de ‘pequeñas’ inversiones fallidas, hay 145 kilos que le traen de cabeza al mandatario.

30 tienen que ver con Reinier, el tercero de los brasileños por el que se apostó (tras Vinicius y Rodrygo) y que ha pasado en dos temporadas en el Borussia Dortmund sin pena ni gloria. En la actualidad, en el Girona, intenta sacar la cabeza. Si no lo hace el Madrid volverá a tener un problema con él: gastar años en cesiones trabajadas más que en un verdadero interés de los clubs en su figura. La otra problemática es aún peor: Eden Hazard.

La inversión en el belga proveniente del Chelsea, unos 115 millones, es la peor de siempre del Madrid, que nunca se ha asomado a recuperar ni remotamente tal apuesta, pero es que el parón por selecciones, donde Hazard más juega, con su selección, Bélgica, no solo no atenúa este fallo, sino que lo incrementa. Con 30 años, Hazard ni siquiera aprovecha sus opciones con Bélgica; luego está lejos de revalorizarse y, por tanto, de lograr una oferta por él. Para Ancelotti cuenta muy poco y su salario es el más alto de la plantilla… y aún le quedan dos años de contrato (2024).