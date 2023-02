El regreso triunfal que tiene a tiro Joan Laporta para reforzar el ataque antes que Leo Messi

Pierre-Emerick Aubameyang fue uno de los jugadores que pagaron las consecuencias del amplio número de fichajes acometidos por la directiva culé durante el mercado veraniego de 2022 ya que, con la llegada de Robert Lewandowski al Camp Nou, sus posibilidades de seguir siendo titular indiscutible en los planes de Xavi Hernández se derrumbaron de forma estrepitosa.

A pesar de que anotó 14 goles durante los seis meses que permaneció en la disciplina culé en la temporada precedente, el fichaje del polaco terminó hundiendo sus opciones de seguir acaparando tanto protagonismo y, lejos de conformarse con ser el suplente de ‘Lewy’, Aubameyang apostó por vincularse al Chelsea.

No obstante, en el conjunto londinense el delantero gabonés de 33 años no esta viviendo la mejor de sus experiencias deportivas ya que, a pesar de que Graham Potter le brindó mucho protagonismo en las primeras semanas de competición, enero ha sido un mes muy negativa para al africano por dos motivos muy esclarecidos: la llegada de futbolistas como João Félix, Datro Fofana o Mykhaylo Mudryk dificultarán mucho que Aubameyang entre en escena y, amén de esto, la última decisión del Chelsea de dejar fuera de la Champions League al futbolista por exceder el número de jugadores en plantilla no ha sentado nada bien a este.

Este el gran detonante que en las últimas horas ha impulsado la predisposición de Aubameyang a regresar al Camp Nou el próximo verano. A pesar de que Joan Laporta está monitorizando el posible regreso de Leo Messi dado que el argentino finaliza contrato con el PSG el 30 de junio, sabe que la vuelta del gabonés sería mucho más plácida en términos económicos y, a pesar de que Lewandowski seguirán potenciando a la plantilla blaugrana, ‘Auba’ parece estar dispuesto a competir el puesto con el polaco.

Además del Barça, el veterano delantero también está vigilando la posibilidad de regresar al AC Milan, club en el que militó durante sus primeros años en el fútbol profesional, aunque apenas gozó de oportunidades para asentarse en San Siro.