El Chelsea y Enzo Fernández alborotan el plan de Xavi para suplir a Busquets: ahora, otros favoritos

El culebrón desatado por Enzo Fernández tras la finalización del pasado Mundial de Qatar parece estar a punto de terminar… gracias al potencial económico del que dispone el Chelsea a día de hoy: tras desembolsar más de 200 millones en enero, el conjunto inglés está decidido a poner el broche con la incorporación del pivote argentino.

Pero ojo, este movimiento tendrá más consecuencias que la simple llegada de un futbolista top a Stamford Bridge: uno de los pesos pesados del Chelsea, Jorginho, podría salir del equipo impulsado por la llegada de Enzo a Londres. Y es que, a conciencia de esta situación, el Arsenal quiere tratar de hacerse con los servicios del italiano.

Los gunners actualmente lideran la clasificación de la Premier League y, según publica hoy BBC News, Mikel Arteta está dispuesto a acoger a Jorginho en sus filas para reforzar la medular del equipo tras el giro de 180º vivido con Moisés Caicedo, quien hace escasos días parecía haber cerrado su traspaso al Arsenal.

Consecuencias en can Barça

Con y eso más, cabe destacar que Jorginho era una de las alternativas elegidas por Xavi para reemplazar la salida de Sergio Busquets el próximo verano. El capitán acaba contrato y no renovará su compromiso con la entidad culé, por lo que el técnico catalán, a sabiendas de ello, lleva varios meses dejando diferentes nombres en las oficinas del club, una liderada por el mencionado Jorginho ya que es un hombre que se asemeja mucho al ‘5’ del Barça futbolísticamente hablando.

Eso sí, el club no baraja realizar una oferta al centrocampista hasta que este no quedase libre el próximo verano y la entrada en escena del Arsenal podría, no solo brindar un refuerzo de lujo a Arteta para afrontar el segundo tramo de la campaña, sino alejar de can Barça a la gran prioridad de Xavi para suplir a Busquets.

En consecuencia, si se concreta esta operación (así parece que será) a lo largo de este 31 de enero, Xavi tendrá que comenzar a prestar más atención al resto de opciones apuntadas en su agenda: Rúben Neves, Ïlkay Gündogan y Martín Zubimendi.