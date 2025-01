El sustituto de Lewandowski no vendrá al Barça, Laporta no tiene dinero para su fichaje

El FC Barcelona busca un reemplazo para Robert Lewandowski, pero las dificultades económicas del club hacen que su fichaje sea prácticamente inviable. Uno de los nombres que ha sonado con fuerza en los últimos tiempos es el de Alexander Isak, delantero del Newcastle, cuya excelente temporada en la Premier League ha despertado el interés de Joan Laporta y su equipo.

Alexander Isak ha brillado en la Premier League con el Newcastle. Su rendimiento ha sido muy positivo, con una media de 10 a 15 goles por temporada. Esta regularidad ha captado la atención de varios clubes europeos, incluido el Barcelona. Laporta ha reconocido su interés por el delantero sueco, pero las circunstancias financieras del club son un obstáculo para realizar su fichaje.

🚨🚨 JUST IN: Barcelona see the option of Rashford for January as only ‘Plan B’.



Alexander Isak is the most-preferred option, and Rafael Leao and Luis Diaz come next.



— @mundodeportivo pic.twitter.com/8cgvG0FtI5