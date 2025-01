El sustituto de Neymar está en el Real Madrid, oferta millonaria y Mbappé ya asume su adiós

El Al Hilal ya está preparando la era post-Neymar, quien dirá adiós al fútbol saudí el próximo 30 de junio. La marcha del astro brasileño deja un vacío que el club saudí busca llenar con otra figura de renombre mundial. Después de no lograr cerrar un acuerdo con Cristiano Ronaldo, quien renovará con el Al Nassr, el Al Hilal ha puesto su mirada en el Real Madrid.

El objetivo no es otro que fichar a una de las jóvenes estrellas del club blanco. Vinicius Junior y Rodrygo Goes son los nombres que suenan con más fuerza como posibles recambios para liderar el proyecto deportivo del Al Hilal en los próximos años, según apunta Todo Fichajes.

Vinicius Junior: la primera opción

Entre los dos candidatos, Vinicius Junior es la prioridad del Al Hilal. El extremo izquierdo, que vive un gran momento de forma en el Real Madrid, ya ha estado anteriormente en el radar de los equipos saudíes. Sin embargo, esta vez el Al Hilal está dispuesto a tirar la casa por la ventana y ofrecerle una cifra astronómica que podría convertirlo en el futbolista mejor pagado del mundo.

Para Vinicius, la propuesta podría representar una oportunidad de asegurar un contrato multimillonario, pero también significaría dejar a un equipo en el que está consolidado y compitiendo al máximo nivel europeo.

Rodrygo Goes: la alternativa sólida

En caso de no lograr convencer a Vinicius, Rodrygo Goes sería el siguiente objetivo. El joven atacante no atraviesa su mejor momento esta temporada, lo que podría abrir la puerta a una salida. Rodrygo, que actualmente enfrenta cierta competencia por su puesto en la banda derecha, podría considerar el cambio como una oportunidad de revalorizarse en un entorno diferente y menos exigente que el fútbol europeo.

El Al Hilal confía en que uno de los dos futbolistas terminará aceptando la oferta, sobre todo considerando cómo Arabia Saudí está transformando su liga con fichajes estelares.

¿Un destino temporal para estrellas en su prime?

Lo que hace unos años parecía improbable ahora es una realidad: los jugadores en su mejor momento empiezan a ver en Arabia Saudí un destino viable. Aunque se trate de un movimiento temporal, el atractivo económico puede ser decisivo.

Con Neymar preparándose para su adiós, el mercado de fichajes será clave en los próximos meses, y la posibilidad de ver a una estrella del Real Madrid en el Al Hilal está más viva que nunca.