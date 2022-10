El talento del PSV que sueña con el Madrid: van Nistelrooy lo avala

Sávio Moreira de Oliveira es una de las tantas jóvenes promeses que han surgido en los últimos años en Brasil. Con tan solo 18 años de edad, el habilidoso extremo dejó el Atlético Mineiro de su país natal para dar el gran salto a Europa de la mano del Troyes francés, que lo fichó durante el pasado mercado de fichajes veraniego. Sin embargo, el conjunto galo cedió al brasileño al PSV Eindhoven de Ruud van Nistelrooy, donde poco a poco está convenciendo al entrenador neerlandés.

A pesar de contar con la confianza de su entrenador, Sávio es consciente de que puede dar mucho más y espera algún día poder jugar en el Santiago Bernabéu junto a su compatriota Rodrygo Goes, tal y como el propio futbolista afirmó en una entrevista concedida al medio neerlandés Voetbal Primeur: “La carrera de Rodrygo me atrae mucho. Jugar algún día con él en el Real Madrid es un sueño. Pero primero tengo que demostrar mi valía aquí”, afirmó.

Asimismo, el talento brasileño también explicó el proceso de adaptación que está viviendo en los Países Bajos: “La gente del PSV ha cumplido todo lo que me prometieron. Me gusta eso. Antes de venir aquí, me presentaron una imagen de como podían irme las cosas durante la temporada y todo se ha hecho realidad. Necesito más tiempo para adaptarme”, explicó.

Sea como sea, el Real Madrid no haría mal en seguir de cerca la evolución de Sávio. El extremo zurdo es considerado como uno de los futbolistas con más proyección de su generación en Brasil y tiene cualidades de sobra para triunfar en Europa. Destaca especialmente por su exquisito control de balón y su gran velocidad dentro del terreno de juego. Además, tiene una técnica maravillosa, así como un uno contra uno muy fiable. Todo ello hace de él una proyecto de extremo muy interesante, parecido a Vinicius Jr.

En cualquier caso, la aclimatación del jugador brasileño al fútbol europeo va por buen camino, a pesar de que su juventud todavía le dificulta tener más minutos en el PSV, bajo las órdenes de un exjugador del Real Madrid como lo es Ruud van Nistelrooy.

Habrá que ver si finalmente Sávio consigue cumplir su sueño de jugar en el Santiago Bernabéu y compartir vestuario con Rodrygo Goes.