El único que no sonreía en el vestuario del Atlético de Madrid en Barcelona porque no soporta a Simeone

La victoria del Atlético de Madrid en Montjuic ante el Barça (1-2) no solo hace que los rojiblancos sean ya favoritos al título por ser líderes en solitario, sino que el FC Barcelona, pese a su juego y su pegada esta temporada, entre en crisis. Aunque no todo fueron sonrisas en el lado del Cholo Simeone, ya que un jugador ni sonríe ni quiere quedarse más en el equipo.

Nuevo partido, otra vez de los importantes y, como ha sucedido últimamente, no fue elegido. De hecho, ni jugó. Por eso y porque su relación con el Cholo Simeone no es buena, Roro Riquelme no solo pide ya una solución al Atlético de Madrid, sino un cambio, una salida.

Salida en el mercado de fichajes invernal

Hace solo un año Riquelme fue de esos pocos con los que dudó Luis de la Fuente para entrar en la lista definitiva que iba a disputar -y a la postre, ganar- la Eurocopa del Alemania 2024, lo que habla a las claras del nivel e importancia que el canterano tiene en su equipo.

Esta temporada, si cabe más en los dos últimos meses, esa figura se ha ido diluyendo hasta quedar totalmente aparcada. Y Simeone no siente compasión por un jugador que no le cuadra ni por actitud ni por características, como dejó ver en Son Moix con su tirón de orejas público a Riquelme.

En Montjuic, más de lo mismo

Por eso no extraña que Riquelme no disputara ni un minuto ante el FC Barcelona en otro de los partidos importantes de la temporada, de modo que el jugador, que se ve apartado o por lo menos aparcado, prefiere salir cuanto antes para hallar los minutos que en el equipo madrileño y con el técnico argentino no va a tener.

Él y su entorno le han pedido al Atlético de Madrid que sondee el mercado, si no como venta, (más que nada porque no hay una oferta satisfactoria) al menos sí en calidad de préstamo. El club es algo reacio, mientras que Riquelme y Simeone por lo menos sí coinciden en separar caminos, cosa que en el mercado de verano puede darse. Como ven, la sonrisa por la victoria ante el Barça no fue tal para el madrileño.