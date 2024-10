En el Bernabéu, Kroos muestra su razón de 120M para no volver: el Real Madrid tiene nuevo galáctico

Hace tiempo que en el Real Madrid intuían que Fede Valverde estaba llamado a ser un gran futbolista. El mediocentro uruguayo ha ido mejorando sus prestaciones, a cada temporada que pasa. Y es que, si a una base física tan buena como la del charrúa, se le van sumando constantemente, más recursos técnicos en fase ofensiva, acaba apareciendo uno de los mejores centrocampistas box to box del planeta, con capacidad tanto para presionar y robar, como para crear peligro mediantes goles y asistencias.

La realidad es que el equipo de Carlo Ancelotti ha acusado mucho la baja de un Toni Kroos que durante muchos años fue la brújula de los de Chamartín. En este sentido, tras un mercado en el que no llegó nadie para tomar las riendas que había soltado el germano, ha sido Fede Valverde el que ha decidido dar un paso al frente y, no solamente, tomar el dorsal 8 que dejaba libre Kroos, sino que también agarrar el testigo del liderato de la medular blanca, de la cual, ante el Villarreal, Fede volvió a ser el amo y señor.

Y es que, ante el conjunto groguet, el uruguayo se mostró ante la atenta mirada de un Toni Kroos que quedó prendado con el gol y asistencia de un Fede que fue clave para dar tres puntos más en el Real Madrid y consagrarse como lo que hace semanas que se intuye, el mejor jugador del equipo de Ancelotti en lo que va de temporada.

Si bien es evidente que volver a contar con Toni Kroos solamente serían buenas noticias para el Real Madrid, el paso al frente que ha dado Valverde no se entiende sin la marcha del alemán. Pues el charrúa ha podido volver a su posición natural, desde la cual ya ha sido capaz de aportar 3 goles y 2 asistencias en lo que va de temporada. En camino de reventar el registro de los 3 tantos y 8 pases de gol de la pasada campaña.

FEDE VALVERDE WITH A STUNNING STRIKE FROM OUTSIDE THE BOX 💥 pic.twitter.com/RGEosbK9X6