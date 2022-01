En el Real Madrid no dan crédito, nadie entiende qué pasa con Courtois

A lo largo de la historia del fútbol ha habido, y habrá, muchos jugadores que no han tenido el reconocimiento que se merecen por su gran trayectoria. Todos recordamos aquel balón de oro que a día de hoy muchos aficionados aún no se explican como pudo acabar en las manos de Leo Messi y no en las de Andrés Iniesta; o más recientemente, y continuando con el mismo tema, aún sigue coleando que el argentino ganase su séptimo balón de oro en detrimento de Robert Lewandowski.

Pero no todo son títulos. No todas las grandes estrellas del fútbol pueden sentirse afortunados por haber ganado un premio, individual o colectivo, a lo largo de su carrera y no por ello dejar de ser admirado y elogiado por todo el ámbito deportivo. Raúl González Blanco nunca consiguió un balón de oro, Leo Messi jamás ha ganado un Mundial, Harry Kane que directamente no ha podido obtener aún título alguno con su club o con la selección.

Se podría hacer una lista interminable de enormes talentos mundiales que por el motivo que sea no han podido obtener ese reconocimiento a nivel de títulos, pero que sí cuentan con la aprobación y el apoyo total del mundo del fútbol.

Por otro lado, podríamos hacer otra grandiosa lista de jugadores que por el motivo que sea, la mayoría de las veces es todo política futbolística, no llegan a obtener esa valoración tan merecida y necesaria por todas sus grandes actuaciones en el terreno de juego a lo largo de su carrera. En este segundo tipo de clasificación podríamos incluir al actual portero del Real Madrid Thibaut Courtois.

El guardameta del Real Madrid, desde que debutase con el Atlético de Madrid en el año 2011, siempre ha sido considerado uno de los mejores porteros del mundo. Actualmente se disputa ese puesto con Ter Stegen, Jan Oblak, Manuel Neuer, Gianluigi Donnarumma o Edouard Mendy entre otros, pero por algún motivo que aún nadie se explica Courtois no estaba si quiera entre los 9 mejores cancerberos del momento en la gala del Balón de Oro por el trofeo Yashin al mejor portero quedando por delante de él Emiliano Martínez del Aston Villa o Kasper Schmeichel del Leicester.

El enfado y la indignación en el conjunto blanco es aún mayor cuando su guardameta ni siquiera aparece como nominado entre los finalistas al mejor portero en la gala de los premios The Best de la FIFA. Algo que el belga no ha dudado al asegurar que su ausencia se debe a unas declaraciones contra el organismo tras el partido por el tercer y cuarto puesta de la UEFA National League: “Solo les importa el dinero, nos vamos a lesionar porque no somos robots”, aseguraba el portero.

A los dirigentes del Real Madrid les resulta inexplicable como un portero que realiza actuaciones como la del otro día en la final de la Supercopa de España realizando un paradón con el pie al penalti lanzado por Raúl García ni siquiera sea tenido en cuenta en las nominaciones a los premios. En la capital hablan de castigo y venganza por las declaraciones y