Etta Eyong se ha convertido en uno de los nombres más sonados del fútbol español este año. El joven delantero del Levante es una de las sensaciones de LaLiga, acaparando la atención de los grandes clubes europeos gracias a unas condiciones únicas en el campo. Sus números son espectaculares, sumando ya 5 goles y 3 asistencias, lo que lo coloca como uno de los atacantes más productivos del año en España. Este rendimiento fulgurante lo ha puesto inevitablemente en el escaparate, y su salida del Levante se da por descontada.

Todo apuntaba inicialmente al FC Barcelona. El conjunto culé seguía muy de cerca al jugador, viendo en él una oportunidad de mercado ideal para reforzar su delantera con un talento joven y probado en la competición española. El Barça confiaba en su capacidad de convicción y en el atractivo de la camiseta blaugrana para cerrar una operación considerada prioritaria. Sin embargo, la realidad económica se ha interpuesto de forma cruel en los planes del club catalán, que ha tenido que admitir su derrota en la carrera por Eyong.

La Premier League paga la cláusula y frustra los planes culés

La Premier League no ha tardado en reaccionar al rendimiento del delantero. En Inglaterra dan por hecho que el traspaso se cerrará de forma inminente, con un club dispuesto a pagar los 10 millones de euros de la cláusula de rescisión. Esta cifra, aunque totalmente asumible para el Barça, viene acompañada de unas condiciones salariales que resultan inasumibles para la maltrecha economía culé. El sueldo que Etta Eyong percibirá en Inglaterra excede con creces las posibilidades de la directiva barcelonista.

Fuentes en Inglaterra ya dan por cerrado el acuerdo. El Levante recibirá los 10 millones de euros y el delantero se unirá a un equipo de la Premier League que le ofrece un contrato multimillonario. Para el Levante, la venta es un alivio financiero y una constatación del éxito de su apuesta, aunque lamentan la marcha de un jugador tan determinante. Para el Barça, es un nuevo recordatorio de que la batalla económica contra la Premier League es una guerra que, hoy por hoy, tienen perdida.

Así pues, el sueño de ver a Etta Eyong en el Camp Nou ha quedado completamente frustrado, ya que el dinero y el músculo financiero de la Premier League se han llevado al delantero sensación del Levante.