En medio del caos por Gavi y Leo Messi, Xavi y el Barça se topan con un contratiempo aún peor

Hay una razón por la que los grandes proyectos y sus equipos quieren estar peleando hasta última hora por los títulos más importantes, los más pasionales, como son la Champions League, la Europa League e incluso la Copa del Rey, y es que, más allá de la posibilidad de sumar un título, con grandes partidos en el horizonte existe una parcial o casi total ausencia de ruido mediático, muchas veces extradeportivo, ese que va a ensordecer al Barça y a Xavi hasta final de temporada por Gavi, por Messi y por su caída prematura en las copas.

LaLiga es crucial siempre, pero queda diluida cuando no hay grandes retos

Es cierto lo que decía Xavi Hernández de que esta liga tiene un gran mérito para este Barcelona con este Real Madrid. Decir lo contrario sería negar una evidencia o no ser justo con el trabajo del técnico y del cuadro culé, que han sido los más regulares en España esta temporada. Ahora bien, en pleno caso Negreira, con los problemas financieros flotando sobre la viabilidad de fichajes y más concretamente con el asunto Leo Messi condicionado la política de fichajes y con Gavi haciendo supuestos guiños al Chelsea, no ayuda no tener emociones fuertes que llevarse a la boca en el entorno culé. Más cuando el Madrid sí las tiene.

Es más, hasta que el título liguero se haga efectivo, el Barça va a vivir como en un ambiente de discordia permanente debido a estos asuntos y a la supervivencia de Real Madrid y, en menor medida, el Sevilla en Europa. La caída en la Copa del Rey desde luego no ayuda. Si se fijan, ya está sucediendo. Interesa mucho lo que está por venir institucionalmente porque la campaña del Barça, 13 puntos por delante del Madrid en LaLiga, ya está finiquitada.

El perjuicio que puede causar, seguramente de forma injusta, este ruido por ausencia de metas y frente a dos meses aún de competición es importante. Y quizá se manifieste con más virulencia y más volumen que si los blaugranas estuvieran en alguna suma competencia: si el Barça tuviese por delante un gran duelo, no se hablaría tanto de lo extradeportivo. El premio enorme que es LaLiga, se ve mermado.