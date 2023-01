Endrick alucina por Benzema: 3 posibles galácticos por delante de él

Venimos contando, al hilo de los rumores despertados en la Premier League -seguramente interesados en alguna operación- pero también en base a informaciones plausibles, que el Real Madrid no se habría cerrado en banda totalmente a la incorporación de un delantero, siendo jugadores que acaban contrato en junio de 2024 los bienes más preciados. Y cuadra esta historia desde la necesidad, pese a Endrick, en esa parcela.

Tengan en cuenta ante de nada que Mariano Díaz es el único recambio puro que posee Karim Benzema en la plantilla merengue, ya que Marco Asensio y Rodrygo Goes no son referentes en ataque al uso y ni mucho menos delanteros centros. Pero es que además el francés no ha renovado aún con el conjunto blanco. Sí, se prevé que lo haga, pero tanto si llega a un acuerdo con el Madrid para la 23/24 como si no, la urgencia merengue será intensa con respecto al 9 referencial.

Endrick es la apuesta de futuro, pero llegará en la 24/25 y con solo 18 años, sin haber jugado nunca en Europa y siendo, en suma, una incógnita, de modo que sí, nos cuadran tanto las informaciones referentes a Harry Kane, primero de los jugadores que suena para la casa blanca y que quedaría libre en 2024, como otra tantas. Concretamente 3. Indudablemente tanto si Benzema no renueva como si tiene una lesión importante, estas opciones se dispararían y colocarían el horizonte en este mismo verano.

En época estival el delantero centro del Tottenham podrá presionar a su equipo con una venta a la baja; no en vano podría irse gratis al término de la 23/24. Y esa es justo la misma perspectiva que existe con Rafael Leão, que todavía no ha renovado con el AC Milan y al que el Madrid ha echado el ojo. Por último, siempre le quedará alequipo español la posibilidad de Kylian Mbappé que en 2024 puede romper su vinculación con el PSG sin consultar al club francés. Hay una cuarta, pero se presupone incluso más complicada, que es la de Erling Haaland. El noruego tiene una ventana abierta a abandonar el Manchester City, solo si lo desea hacerlo y mediante el pago de 180-200 millones, en 2024 pero ese horizonte choca con Endrick y es demasiado lejano.