Era la bomba del Barça por el socio de Pedri y De Jong y la ruina culé lo frenó: guiño y opción 2024

En el pasado mercado de fichajes, el Barça estuvo buscando desesperadamente el recambio natural de Sergio Busquets, una demarcación para la cual el área deportiva dio luz verde para que fuera la operación más importante y costosa del verano. Sin embargo, las complicaciones en la economía del club no permitieron hacer la inversión deseada y obligaron al Barça a dar por perdido el fichaje de un Joshua Kimmich que, pese a todo, se sigue dejando querer por el conjunto blaugrana.

Fan absoluto de Xavi Hernández

Es bien sabido que el deseo de Joshua Kimmich era el de abandonar el Bayern para enrolarse en una nueva aventura en la ciudad condal. Su mala relación con Thomas Tuchel y la dificultad para adaptarse a sus exigencias han hecho que el germano decida abandonar Baviera.

Ante esta situación, Kimmich estaría encantado de acabar en el Barça, club al que le ha mandado un nuevo guiño en forma de elogios para su entrenador: “Xavi es mi ejemplo a seguir como futbolista”, afirmó el germano en un vídeo publicado por el mismo club, unas palabras que, tras lo sucedido en verano, parecen indicar que el deseo de Kimmich de fichar por el Barça sigue más que vivo.

Sueño compartido en ‘can Barça’

Un traspaso de Kimmich al Barça sería todo un bombazo, el alemán es uno de los mejores mediocentros del mundo y cuenta con un estilo que encaja a la perfección con lo que busca Xavi. Además, a diferencia de lo que sucede con Tuchel, en el Barça se le pedirá que sea la base de la jugada y el primer jugador en combinar con el balón con sus socios en la medular, Pedri o Frenkie De Jong, justo lo que no quiere que pase Thomas Tuchel, que considera que ralentiza el juego y lo quiere más arriba.

Así pues, el sueño de Kimmich puede seguir avanzando hasta hacerse realidad, ya que, mientras no renueve su contrato con el Bayern, su futuro estará en sus manos a partir de 2025, cuando podrá decidir libremente su futuro, a no ser que haya salido antes, una opción probable, ya que, en el Allianz Arena no van a querer dejar salir a coste cero a un jugador de tanto valor en el mercado.