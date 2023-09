Peligro inminente para Robert Lewandowski y Raphinha: el favorito de Lucho asalta el '11' culé

Se respira un nuevo y alegre ambiente en torno al Barça. El buen inicio de liga no está siendo la única noticia positiva de esta nueva temporada. Sino que, también lo está siendo la recuperación de un fichaje que se hizo pensando en el futuro del club y parece que está comenzando a responder a las expectativas puestas en él. Se trata de Ferran Torres, cuyo rendimiento está deslumbrando tanto al Barcelona como a la selección española.

El 'tiburón' vuelve a morder

La convocatoria de Ferran con la selección española como recambio de Dani Olmo podría hacer pensar que su peso en el equipo de Luis de la Fuente no iba a ser el mismo que con Luis Enrique, donde era uno de los favoritos. Sin embargo, pese a no ser titular, el tiburón fue capaz de morder por partida doble en el choque que enfrentó a la Roja contra Chipre, dejando claro que el mejor Ferran Torres ha llegado y lo ha hecho con un instinto de killer que no había mostrado anteriormente.

Sus primeros partidos de la presente temporada han puesto a Ferran como principal candidato a asaltar la titularidad del Barça. Y es que, en los 63 minutos totales que ha disputado con el Barça, ha sido capaz de sumar dos goles. Una muestra de que está mentalizado para aportar cuando sea necesario y en el rol que sea.

Lewandowski y Raphinha le abren las puertas

Por otro lado, el pésimo rendimiento de los dos delanteros que, teóricamente, partían como titulares, hace que ver a Ferran de inicio contra el Betis sea algo cada vez más probable. Y es que, mientras que sentar a Lewandowski no parece estar en los planes de Xavi, sí que lo está la suplencia de un Raphinha que llegará más tarde que el resto de su convocatoria con Brasil, hecho que, sumado a sus recientes actuaciones grises con el Barça, no le dan motivos para ser el acompañante de Lewandowski en la delantera.

Por su parte, Ferran, puede actuar tanto de delantero centro como de extremo. Además, la buena velocidad punta del valenciano, lo convierte en una muy buena opción ante el Real Betis, que tiene a dejar unos espacios que Ferran seguro buscará aprovechar a la espalda de los defensores.