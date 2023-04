Era la esperanza de Xavi y amenazaba a Koundé: fracaso total, 0 minutos y salida inminente

El Barça ya lleva muchos intentos para reforzar el lateral diestro, Jules Koundé es un lateral improvisado que, pese a cumplir en dicha demarcación, no es un gran carrilero y reforzar dicha demarcación es algo esencial para el futuro del club. En este sentido, el conjunto blaugrana incorporó al mexicano Julián Araujo para que se convirtiera en el lateral derecho del futuro en el Barça. Sin embargo, el jugador no ha acabado de cumplir las expectativas en el filial y no está preparado para el primer equipo.

El ex de Los Angeles Galaxy no está pudiendo competir dado que su fichaje se cerró unos segundos después de que cerrara el mercado, algo que tampoco está ayudando al jugador azteca. Sin embargo, según cuenta Sport, Araujo no es capaz de entender del todo el complicado juego de posición de Can Barça y Xavi ya tiene dudas sobre si será un jugador útil para el primer equipo, ya que no lo ve con las cualidades mínimas para jugar de blaugrana, donde ser rápido tanto física como mentalmente es algo esencial.

Ante tal situación, el cuerpo técnico del Barça ya ha decidido que el jugador tendrá que salir cedido para que sume minutos en el fútbol europeo y pueda acostumbrarse a su ritmo. Para ello, el carrilero mexicano necesita acumular muchos minutos y en el Camp Nou no los va a tener, de modo que, en caso de quedarse, es probable que fuera incapaz de prosperar como esperan que lo haga en otro club europeo.

En Barcelona esperan que el jugador consiga adaptarse bien a Europa, pues como ya hemos contado, hay escasez de laterales diestros y es fundamental cubrir dicha demarcación con urgencia y así liberar de ese trabajo a un Koundé que cuando brilla es cuando es central.

Así pues, hay decepción en Can Barça con Julián Araujo, el jugador que pensaban que sería capaz de acabar siendo un lateral importante de cara al futuro en el Camp Nou, pero que no ha sido capaz de adaptarse y, menos de un año después de su fichaje, ya le están buscando una cesión en vistas que no será capaz de alcanzar el nivel esperado.