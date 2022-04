Eric García y Piqué dejan en evidencia a Xavi y dan la razón a Koeman

El 2022 que estaba firmando el FC Barcelona hasta hace una semana era digno de admirar dado que tanto los resultados cosechados como las sensaciones mostradas sobre el terreno de juego han sido de lo más positivas y esperanzadoras para el proyecto de Xavi Hernández. No obstante, la caída en la Europa League frente al Eintracht de Frankfurt y la posterior derrota contra el Cádiz en el Camp Nou ha vuelto a reavivar una de las dudas que esta temporada solamente se habían presenciado durante la estancia de Ronald Koeman al frente del vestuario blaugrana.

Fueron muchos los problemas manifestados por el equipo durante los primeros meses de la temporada, pero los más abruptos se presenciaron en una línea defensiva que está volviendo a mostrarse sumamente frágil. Y, casualidad o no, hay dos factores clave en esta cadena de despropósitos que viene mostrando la zaga culé en las últimas semanas: por un lado, la lesión de Gerard Piqué y, por otra parte, la entrada en escena de Eric García.

A pesar de que el capitán del Barça tiene ya 35 años y en las últimas campañas ha sido uno de los jugadores más cuestionados por su rendimiento, en el presente curso el central ha vuelto a recuperar sus mejores sensaciones y de ahí que haya sido uno de los efectivos de la plantilla más utilizados tanto por Koeman como por Xavi.

No obstante, una lesión en el abductor sufrida el pasado 8 de abril ha sido catastrófica para los intereses del equipo, ya que Eric García, quien ha acaparado mayor protagonismo en los últimos compromisos, no ha sabido igualar las prestaciones de Piqué, algo que a su vez deja en evidencia dos cosas: que Xavi no ha sabido componer un sistema defensivo eficaz y solo la presencia del capitán está diluyendo este impacto y, en segunda instancia, que el exfutbolista del Manchester City cada vez está generando más dudas en Can Barça.

A su vez, esto también toca de lleno a un Koeman que fue cuestionado duramente en los primeros tres meses de la campaña por la debilidad defensiva del equipo, un problema que está pasando factura en el momento menos esperado y que podría tener consecuencias drásticas el próximo verano.