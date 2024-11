Error imperdonable de Víctor Orta con el contrato del jugador más importante del Sevilla FC

El Sevilla y Víctor Orta tratan a contrarreloj de subsanar un error, que puede ser imperdonable, con el jugador más importante del equipo, que acaba contrato, es joven, le llueven las ofertas y al que la renovación no le convence. No, ahora no lo hace.

Dicen en el club hispalense que las negociaciones, que es cierto que ya se han iniciado, van por el buen camino, sin embargo la situación financiera del club y los equipos que se interesan por José Ángel Carmona hacen que la circunstancias que rodean a la continuidad del futbolista se tensen. Y con razón.

De salir del Sevilla a ser el más importante

Aunque los nombres de Dodi Lukébakio, Loïc Bade y hasta Saúl Ñíguez sean la comidilla en el club inquilino del Sánchez-Pizjuán, lo cierto es que ninguno de ellos llega al nivel de relevancia en el equipo que tiene Carmona, que, hasta su reciente lesión, por una sobrecarga en los isquiotibiales, ha sido el futbolista con más minutos de la plantilla.

1150 minutos, para ser más exactos, es lo que ha estado sobre el tapete verde Carmona, por los 1023 del belga o los 740 del francés, eso nos da una pista del error del cálculo con su figura, que sonó para salir de la entidad sevillista hace no tanto tiempo y ahora es más que capital para García Pimienta.

Una continuidad nada garantizada

Con esta relevancia sobre el papel, por su gran nivel de juego y su peso en el equipo, Carmona y su entorno van ahora a apretar al Sevilla, que lo tuvo en la rampa de salida hace menos de un año y al que el margen salarial de la liga española ahoga.

Con este caldo de cultivo en ciernes, los andaluces ya tienen un problema con el lateral internacional Sub-21, uno que ahora se ve agravado por los clubs que se interesan en la Premier League y LaLiga EA Sports por él. Ni que decir tiene que en cuanto a promesas económicas se refiere, casi cualquier entidad de la élite de estas dos competiciones puede ofrecer mejores emolumentos que el Sevilla y eso, como decimos, es un problema grave para Orta.