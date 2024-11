Es al único que no soporta Ancelotti y en Sevilla dan por hecho que no vuelve a Madrid tras Navidad

Carlo Ancelotti tiene muchos problemas, pero ninguna de las soluciones que sopesa pasan por un jugador que en Sevilla sería prácticamente un sueño de fichaje, de modo que el ninguneo de uno y el anhelo de los otros hace que la maquinaria no solo no se detenga, sino que avance en una sola dirección, la del entendimiento entre clubs.

Y, de este, podría salir una venta de un jugador del Real Madrid en dirección a las filas del Real Betis Balompié. Es verdad que no es sencillo que ocurra, ya que a pesar de que el técnico italiano cuanta poco con Dani Ceballos y el Betis quiere ficharlo, lo cierto es que el Real Madrid va algo escaso de fondo de armario en la medular.

Los hechos, para Madrid y Betis, claros

Los hechos son claros en lo referente a Dani Ceballos para Real Madrid y Real Betis, el jugador cuenta poco o nada para Carlo Ancelotti pese a las bajas o la salida del equipo de Toni Kroos. Incluso cuando más críticas ha recibido el Madrid por su falta de criterio en la construcción, el de Reggiolo no ha hecho uso de Ceballos, de ahí que el jugador esté presionando para marcharde.

Esto nos lleva a pensar que aquello que dijo hace días Joaquín Sánchez acerca del mediocampista blanco, eso de que no estaba descartado para enero, quizá no sea un tema descabellado.

Las claves de la situación

En este sentido, hay tres claves en esta posibilidad y las tres han de darse. Una, la más importante, es que el Madrid de su OK al traspaso. Esta no se ha dado, pero ya no se descarta, precisamente debido a la falta de minutos que da Ancelotti al utrerano. y el deseo innegable de los verdiblancos por ficharlo.

Además de ello, el Betis ha de pagar al jugador y el Madrid hallar un recambio a su marcha. Y ninguna de estas dos últimas condiciones están cerca de realizarse ahora mismo. Ahora bien, Ceballos no quiere seguir y prefiere marcharse cuanto antes, lo que fuerza a los dos clubs a entenderse; de ahí a que este entendimiento pase por esperar a verano o porque el Madrid fiche en enero, ya es otra historia.