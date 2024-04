Es el futuro de Inglaterra con Declan Rice, tiene 20 años y el Barça ya lo ve como el nuevo Busquets

Con la primera temporada post Sergio Busquets ya, prácticamente finalizada, en can Barça tienen muy claro que encontrar a un digno sucesor del legendario pivote culé no será una tarea sencilla ni barata. Pues, tras un primer intento con Oriol Romeu como opción low cost, el conjunto blaugrana está listo para probar con otro perfil totalmente diferente al del catalán. Un Carney Chukwuemeka, que, según TeamTalk es una opción para los culés de cara a la 24/25.

El joven mediocentro inglés sería toda una apuesta de futuro por parte del Barcelona, que se apoyaría en la veteranía de los que serían sus socios en la medular para dotar a Chukwuemeka de los conocimientos necesarios para ser importante en el Barça, donde ser mediocentro es totalmente diferente a serlo en otros equipos.

La situación del Chelsea propicia la operación

Pese a que a priori pudiera parecer totalmente imposible arrebatarle un jugador tan joven como el inglés al Chelsea, la realidad es que con la amenaza de una posible y dura sanción por temas de fair play, el conjunto de Londres podría aceptar una oferta a la baja por parte de los culés, que tienen ante sí, la oportunidad de fichar a uno de los proyectos de crack, más interesantes de Inglaterra, donde ya lo ven como un futuro socio de Rice y Bellingham en la medular de la selección de los Three Lions.

Sin embargo, deportivamente habría que ver si Chukwuemeka es el perfil más adecuado para jugar en la base del centro del campo. Pues, el actual jugador del Chelsea es un jugador de gran despliegue físico y con mucha capacidad para volar y salir de su posición, algo que no sería propio de un mediocentro culé al uso, siendo más parecido al tipo de jugador que es Camavinga o De Jong. Pues, Frenkie cuenta con un perfil de este tipo y no se ha acabado de asentar como el 5 titular en can Barça.

Así pues, se ha abierto una nueva oportunidad para el Barça, que ven en Carney Chukwuemeka a un jugador realmente interesante y en que podría llegar a confiar para que, con paciencia, pueda tomar el testigo de Busquets en el pivote culé