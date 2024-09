Es el mayor tortazo al orgullo de Florentino de Laporta: hasta 6 y Carvajal se lo reconoce a Yamal

El Real Madrid es un equipo que, hasta la fecha actual, es más sano económicamente que el FC Barcelona, mucho más. Su gestión es impecable en muchos casos (no en todos) y eso le ha permitido fichar con solvencia a varios de los mejores futbolistas del mundo, algunos foráneso trabajados desde muy jóvenes, como Vini o Rodrygo, sin embargo en la flaqueza económica culé Laporta se ha encontrado con el mayor tortazo al orgullo de Florentino Pérez.

Y la distancia en esta comparación es sideral.

No hay tanta diferencia y sin embargo la hay

Si ustedes echan un vistazo a la deriva de los filiales del Barça y el Madrid la diferencia entre ellos no es notoria en lo competitivo, ya que ambos compiten por los mismos objetivos y en la misma liga, Primera Federación, con mayor o menor suerte. Y en los últimos años ha venido siendo así, no obstante, el Barça tira de la cantera con un éxito masivo, mientras que el Madrid no rescata nada de ella.

Es más, la diferencia es enorme. Para empezar, el mejor jugador del Barça es Lamine Yamal, de La Masia, pero es que hasta seis jugadores del filial son ahora mismo titulares en el Barça, como son el mismo extremo, Casadó, Balde, Iñaki Peña, Olmo y Pau Cubarsí o Eric García; en el Madrid solo Dani Carvajal puede decir tal cosa, con Lucas Vázquez y Fran García asomando la cabeza de vez en cuando.

Lamine Yamal - 2024/25



The elite creator 💎 pic.twitter.com/8SjckbkC2g — Jan  (@FutbolJan10) September 24, 2024

Pero es que la primera plantilla culé cuenta de forma más o menos sólida con 14 canteranos de pleno derecho, mientras que la blanca apenas si puede presumir de esos tres jugadores tras la marcha de Nacho Fernández. Y no parece que el número vaya a ampliarse. Es cierto que hay jugadores como Jacobo que se suman a las convocatorias, pero con Carlo Ancelotti tienen nula presencia. Y esto sucede desde hace años.