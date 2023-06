Es la palanca oculta de Laporta: venta genial de un fracaso que generará más de 20M al Barça

En las oficinas del Camp Nou están buscando día y noche nuevas oportunidades de mercado para poder generar espacio salaria y así incorporar a los jugadores deseados en este mercado de fichajes. Sin embargo, el hueco salarial se genera a través de la venta y generación de ingresos por traspasos, algo que en estos momentos es casi imposible, ya que los jugadores que el Barça no quiere casi no tienen valor, mientras que los que sí que tienen valor, Xavi no quiere verlos salir en ninguna circunstancia. En este sentido, hay unos ingresos que llegarán a cambio de no perder a nadie y que han hecho que Laporta casi descorche el champán.

En este sentido, se trata de la venta de Jean-Clair Todibo, el francés está prácticamente olvidado por la mayoría de los seguidores blaugranas, pero tanto Mateu Alemany como Joan Laporta tienen más que presente lo que puede llegar a generar para el club. Pues en el momento de su venta, se estipuló una cláusula que le aseguraba al club un 20% de una futura venta del central galo, una gran noticia si le añadimos que los clubes interesados en él son de la Premier League, lo que suele implicar traspasos mucho más cuantiosos.

Según cuenta Mundo Deportivo, el Niza no está por la labor de dejar salir a uno de sus mejores futbolistas. Es por ello que no lo dejará salir por menos de 45 o 50 millones, una cifra fácilmente asumible por cualquier club de Inglaterra que esté necesitado de un buen central. En este sentido, en caso de venderlo por 50 millones, el Barça recibiría unos 10 millones extras con los que nadie contaba a principios de temporada.

Así pues, en las oficias del Camp Nou pueden estar más que orgullosos con la fantástica gestión del caso de Todibo, un futbolista que solamente iba a suponer una pérdida para el club si seguía en Barcelona, pero que, gracias a una salida perfecta, se puede acabar logrando uno ingreso total de más de 20 millones de euros, todo ello entre los ingresos directos de su venta junto con el 20% del futuro traspaso, toda una palanca inesperada que puede salvar algún fichaje.