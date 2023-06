Visita sorpresa al Camp Nou y desata la ilusión del Barça: Laporta hace soñar con este fichaje

Grandes noticias para el Barça con la visita del directivo encargado de negociar la salida de Vitor Roque del Atlético Paranaense. Según la información de Sport, conjunto blaugrana habría recibido a Alexandre Mattos, CEO del conjunto brasileño con la misión de negociar el fichaje de uno de los nombres de moda en Brasil, Vitor Roque, el nueve llamado a marcar una época en la Canarinha junto a Endrick.

Según cuenta el citado medio, Barça y Atlético Paranaense habrían abierto negociaciones desde hace varias semanas y los culés expresaron su deseo de hacerse con los servicios del Tigrinho. Las conversaciones van bien y la visita del CEO del club a Barcelona es síntoma de que Joan Laporta está moviéndose con acierto de cara a hacerse con uno de los jugadores más ilusionantes del planeta.

La respuesta perfecta a Endrick

Desde hace meses, el Real Madrid sabe que contará con Endrick a partir de 2024, el joven delantero brasileño al que ya han comparado en múltiples ocasiones con Pelé. Y es que, pese a sus inicios complicados en el primer equipo del Palmeiras, el jugador del Real Madrid ha comenzado a recuperar confianza y tiene claro que su camino lo lleva a lo más alto del fútbol.

Ante esta situación, en las oficinas del Camp Nou no se han querido quedar de brazos cruzados y han respondido buscando la incorporación de la contraparte de Endrick, con quien apunta a tener una gran rivalidad de cara a los próximos años. Especialmente en caso de recalar en el Barça.

Vitor Roque lo tiene claro

Como ya os hemos contado en Don Balón, el futbolista tiene muy claro que su gran deseo no es otro que enfundarse la elástica blaugrana. A sus 18 años tiene las ideas muy claras y no está dispuesto a dejar pasar el tren del Barcelona, pues sabe que muchas veces pasa una sola vez. En este sentido, ya rechazó al Arsenal y hace meses que ha designado Barcelona como el único destino que quiere. No quiere oír nada de Inglaterra, Francia o Alemania.

Así pues, Joan Laporta está cada vez más cerca de cerrar un fichaje que lleva meses gestándose y que podría ser una operación histórica en can Barça, donde esperan con ansia la llegada de un nuevo héroe.