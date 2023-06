Es la renovación tapada en el Barça: fue el fichaje estrella de Laporta y clave como Gavi y Araujo

Llega la época de renovaciones en can Barça, el conjunto blaugrana debe comenzar a mover hilos para que sus estrellas aseguren su continuidad con el Barça. En este sentido, tras presentar el plan viabilidad económica, LaLiga dio luz verde a las renovaciones prioritarias de Gavi y Ronald Araujo. Sin embargo, los dos jugadores no son los únicos que deberán ampliar su vinculación con el conjunto blaugrana, ya que Xavi también debe firmar una renovación que todavía no llega.

Si bien en las oficinas del Camp Nou están más que tranquilos con el contrato de su actual entrenador, harían bien de valorar como merece un Xavi que en año y medio ha devuelto al Barça al lugar donde pertenece, lo más alto de la clasificación en Liga y apuntando a volver a ser un grande en Europa, algo que hace muchos años que no es.

El técnico egarense es consciente que el Barça ahora tiene como prioridad los fichajes e inscripciones de varios jugadores. Es por ello por lo que no está poniendo ninguna prisa a la directiva. Sin embargo, sí que se marca el final de este mes de junio que fecha límite para cerrar su fututo, ya que al cabo de diez días comenzará la pretemporada con las giras y amistosos habituales.

En las ocasiones donde Xavi ha hablado, se ha hecho más que evidente que lo único que quiere es seguir en el banquillo del Barça. Algo que facilitará mucho las cosas, ya que, con el deseo de continuar en el equipo de su vida, la mala situación económica del club no será un gran impedimento para acometer la renovación más tapada de este mercado.

Así pues, tras tener prácticamente hechas las renovaciones de Gavi y Araujo, Xavi se pone a la cola de los llamados a negociar un nuevo contrato con el Barça, algo que debería llegar a buen puerto con facilidad, ya que ambas partes quieren lo mismo, seguir juntos.