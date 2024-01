Es un ídolo del Bernabéu como Bellingham y Camavinga, pero por Brahim está siendo muy criticado

La temporada pasada fue el jugador más destacado del Real Madrid y, tras la salida de Karim Benzema, se postuló como el gran referente de un proyecto que contó con la llegada de un galáctico como Jude Bellingham.

No obstante, la situación que vive Vinicius Jr en la actualidad no es la más gratificante en el plano individual ya que, lastrado por las lesiones, el jugador brasileño de 23 años no está siendo tan determinante como Carlo Ancelotti y Florentino Pérez, aunque eso sí, para se ha convertido en todo un ídolo de la afición blanca como el propio Bellingham o Eduardo Camavinga.

Este bajón de rendimiento que está sufriendo Vinicius y el cual ha hecho saltar las alarmas en el Real Madrid de cara a las aspiraciones del equipo en esta campaña, estando depositado sobre el sudamericano un elevado grado de esperanza, también cuenta con otro exponente más, Brahim Díaz.

A pesar de que el jugador malagueño regresó al Santiago Bernabéu para ser una alternativa desde el banquillo y dosificar los minutos de los jugadores más importantes para Ancelotti en compromisos de menor exigencia, Brahim se ha convertido en todo un pilar en este nuevo proyecto del Real Madrid. Sus prestaciones están eclipsando, además, a otros jugadores como Rodrygo Goes o Joselu y su candidatura a ocupar un puesto en el ‘11’ de gala de Ancelotti de manera indiscutible esta viéndose fortalecida a pasos agigantados.

Sin ir más lejos, la entrada de Brahim en el último duelo disputado ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España fue clave para que el equipo lograra desestabilizar la defensa rojiblanca, anotando además el andaluz el gol de la sentencia en el último minuto de la prórroga.

¿Corre peligro la titularidad de Vini?

La respuesta es no. A pesar de la ínfima aportación del brasileño en lo que va de campaña, Ancelotti confía plenamente en el habilidoso extremo con pasado en el Flamengo y, por el momento, su puesto como titular no está en duda.

¿Y quién sería del damnificado?

Rodrygo es, por ende, el jugador que apunta a ser la víctima principal que se cobre Brahim Díaz ya que la aportación del brasileño, en proporción a la gran cantidad de minutos disfrutada, tampoco es prodigiosa: 11 goles en 28 encuentros, 23 de ellos partiendo desde el inicio.