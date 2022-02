Escándalo Barça: Bartomeu rechazó en 2020 al 9 de moda y no es Haaland

La figura de Josep María Bartomeu ha sido durante cuestionada en los últimos años por la gestión tan bochornosa que llevó a cabo durante su mandato al frente del FC Barcelona. El club sigue sufriendo a día de hoy las consecuencias de sus terribles decisiones y eso es algo que está dificultando enormemente la creación de un proyecto que despierte ilusión entre los aficionados y que sea capaz de competir con el resto de gigantes de Europa.

No obstante, en las últimas horas 90min ha sacado a la luz un dato que desde luego no ayudará revertir la negativa imagen que se tiene en Can Barça sobre el expresidente del club: Bartomeu rechazó en el año 2020 a Dusan Vlahovic, quien a día de hoy es uno de los delanteros más destacados de Europa y posiblemente el ariete puro más diferencial del momento, por delante incluso de Erling Haaland.

Es el delantero noruego la principal opción galáctica que está barajando el Barça para el próximo verano, pero el actual futbolista de la Juventus pudo llegar a la Ciudad Condal en el mercado estival de 2020 a cambio de una cifra que, por aquel entonces, el club podría haber abonado sin mayores complicaciones, 18 millones. Es más, este medio ha revelado que incluso la Fiorentina se mostró predispuesta a aceptar una cesión por una temporada con opción de compra, reservándose Bartomeu un derecho tanteo por el jugador un año después y pudiendo constatar un rendimiento más o menos satisfactorio a la hora de la decisión final.

Y es que nadie puede negar a día de hoy que el jugador balcánico es uno de los delanteros más temidos de Europa. Esta temporada Vlahovic ya ha registrado la friolera de 25 goles y 4 asistencias, unos números que le sitúan como uno de los mejores arietes del mundo. Es más, hace escasas semanas el serbio protagonizó uno de los traspasos más costosos de los últimos años, incorporándose a la Juventus a cambio de 70 millones tras cuatro meses espectaculares en las filas de la Fiorentina, club de donde le pudo fichar el Barça hace dos campañas, una oportunidad que Bartomeu desperdició.

Es cierto que, a favor del exmandatario culé, Vlahovic no estaba cuajando por aquel entonces las actuaciones que hoy en día le convierten en el ‘9’ de moda en Europa, pero a la vista queda que el Barça cometió un grave error rechazando tal posibilidad ya que la falta de gol, desde que se marchó Luis Suárez, amén del adiós de Messi, ha sido el gran déficit del equipo.