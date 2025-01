Escándalo en el túnel de vestuarios tras el Benfica-Barça, insultos, peleas y un protagonista inesperado

El partido entre Benfica y Barcelona disputado en el Estadio Da Luz terminó con un tenso enfrentamiento fuera del terreno de juego tras la victoria al límite del equipo azulgrana. Lo que comenzó como una celebración del equipo catalán en el túnel de vestuarios derivó en un tumulto marcado por insultos, empujones y la intervención de las fuerzas de seguridad.

El desencadenante: Raphinha, en el ojo del huracán

El extremo brasileño del Barcelona, Raphinha, fue uno de los protagonistas del enfrentamiento. Según explicó tras el partido, varios jugadores del Benfica le insultaron mientras se dirigía al túnel de vestuarios. “En el campo hay gente que me ha insultado y yo les devolví. Sé que no es lo correcto, pero no me llevo nada a casa. Lo que me dicen, lo escuchan también”, declaró Raphinha en rueda de prensa.

🤦🏻‍♂️ Raphinha y el lío final en el túnel de vestuarios:



"Cuando salía del campo me han insultado y yo los he devuelto. Al final nos calentamos todos pero yo no me llevo nada para casa". #LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/Rc6HzYx6H8 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) January 21, 2025

El futbolista justificó su reacción señalando que la tensión tras un encuentro de alta intensidad puede llevar a estos momentos de calentura. Sin embargo, sus palabras dejaron claro que la situación no fue exclusiva de su parte, acusando a los jugadores del Benfica de haber alimentado el altercado con más insultos.

El momento crítico: la policía interviene

La discusión verbal rápidamente escaló a un enfrentamiento físico. Según apuntan algunos testigos, los insultos mutuos se transformaron en empujones y conatos de pelea que involucraron a jugadores de ambos equipos. La situación se tornó tan caótica que la policía tuvo que intervenir para evitar que el incidente se agravara.

Afortunadamente, la intervención de las autoridades logró controlar los ánimos antes de que el conflicto llegara a mayores. Sin embargo, este altercado dejó una imagen amarga tras lo que debía ser una noche memorable para los aficionados.

Habladme del pase de Ferran en el último gol de Raphinha.



Sigue siendo resolutivo saliendo del banquillo. Se que os jode, pero juega para los que mimamos a la redonda. pic.twitter.com/HVXqsOmC7C — Àlex (@BlasterAlex) January 21, 2025

Las reacciones posteriores

La tensión vivida en el túnel de vestuarios ha generado un sinfín de comentarios tanto en medios deportivos como en redes sociales. Por un lado, algunos defendieron la actitud de Raphinha, señalando que los insultos en el fútbol son comunes y difíciles de ignorar. Por otro, críticos cuestionaron su reacción, argumentando que debía haber mantenido la compostura.

Mientras tanto, el Barcelona no ha emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido, aunque se espera que ambos clubes colaboren con los informes que preparan las autoridades.