Escándalo en Valdebebas: Ancelotti rechaza al otro Harry Kane de 110 M como recambio de Benzema

Son varios los intentos que está llevando a cabo en este mercado el Chelsea para tratar de quitarse de encima y a perpetuidad a Romelu Lukaku, siendo al parecer, según fuentes consultadas, uno de los más recientes cortado de raíz por el Real Madrid. Al parecer hubo un intento de acercamiento entre el entorno del jugador y el club blue con la entidad merengue, pero Carlo Ancelotti ni lo consideró, y eso que ya avisó a Florentino Pérez sobre la necesidad de fichar a Harry Kane como 9 sustituto de Karim Benzema.

Jugado diferente y polémico

Pero, claro, pese a que Lukaku aún puede ser un delantero devastador no es Harry Kane. Y no solo eso, sobre el potente punta todavía pagado por la entidad de Stamford Bridge pesa la sombra de la sospecha por sus continuas polémicas; la tuvo con Tuchel, también últimamente con Lautaro Martínez -el jugador de la selección de Argentina dijo que trató de hablar con él y le fue imposible, certificando que le había decepcionado- y Mauricio Pochettino, que le ha cerrado las puertas del equipo londinense.

Recordemos dos asuntos en este tema. El primero de todos viene dado por la publicación de Metro en la que se certifica que la comunicación entre el belga y el técnico argentino es nula, y hasta tal punto la relación está rota entre ellos que, informa el mass media, el jugador entrena con el filial del Chelsea, y lo hace aún necesitando los blues gol, sobre todo por las lesiones y la derrota ante el West Ham. Por otro lado, el Madrid, que ha comenzado muy bien la temporada, tal vez necesite un goleador en sustitución de Benzema, que bien podría ser el belga.

Ahora bien, Ancelotti no cree que Lukaku pueda aportar lo que necesitan y sobre todo no ve al gigante de los diablos rojos quitándole el puesto no ya a los dos líderes del equipo, Jude Bellingham y Vinicius Júnior, sino tampoco a Rodrygo Goes. Y en el banquillo una estrella de este calibre puede ser una bomba de relojería. Por otro lado, en Valdebebas están tranquilos; al fin y al cabo, son por ahora el equipo que más marca de LaLiga, además de líderes del campeonato.