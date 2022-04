Éxodo letal contra Simeone: Suárez, De Paul y ahora la gran estrella

La derrota cosechada en el Etihad Stadium el pasado martes ha dejado muy tocada la figura de un Diego Pablo Simeone cuyo planteamiento, dos días después, sigue dando mucho que hablar. La poca ambición del argentino para tratar de lograr un resultado positivo desató una ola de críticas que, a su vez, se trasladó al terreno de juego, donde futbolistas como João Félix o Antoine Griezmann se vieron obligados a desempeñar un esfuerzo defensivo que choca de lleno con sus cualidades.

Precisamente hay varios jugadores de la actual plantilla del Atlético de Madrid que se había visto muy afectados de forma negativa por las decisiones del entrenador argentino en los últimos meses, con especial énfasis en compromisos de máxima importancia. Luis Suárez fue la primera víctima perjudicada por el porteño y su salida el próximo verano del club, atendiendo a que además finaliza contrato, no admite ningún tipo de duda.

Después fue Rodrigo De Paul el que ha sufrido las consecuencias de estas decisiones el centrocampista argentino y, a pesar de que llegó hace solamente un año al equipo, podría salir en verano rumbo a la Juventus, club que está vigilando de cerca su situación.

No obstante, con lo que no contaban ni Simeone ni los aficionados colchoneros es con que João Félix, el jugador más en forma del equipo, también esté valorando seriamente su salida del club. Al contrario que los otros dos jugadores mencionados, los motivos del astro portugués no miran tanto a su protagonismo sino a las decisiones tácticas de Simeone, las cuales le impiden sacar a relucir su elenco de recursos ofensivos.

Resulta innegable que a día de hoy el luso es el gran arma ofensiva del Atlético de Madrid para lograr resultados positivos, por lo que su salida el próximo verano supondría un gran golpe para el proyecto del club. Eso sí, João ya sabe que con Simeone difícilmente podrá explotar todas sus cualidades al máximo y ello podría precipitar su adiós al Wanda Metropolitano dos años después de llegar a cambio de 127 millones, con Manchester City y Arsenal dispuestos a despejarle el camino.