Fecha y precio: Joan Laporta tiene un nuevo fichaje para el Barça

Joan Laporta ha conseguido cerrar otro fichaje para el Barça, y el anuncio oficial es cuestión de días, por lo que incluso, puede ser el primero que se haga público. Es cierto que Eric García y Sergio ‘el Kun’ Agüero ya están cerrados, y desde hace varios meses además, pero esperarán a que jueguen su último partido con el Manchester City de Pep Guardiola para hacer el comunicado. Y, antes de que eso ocurra, Emerson Royal puede estar ya firmado.

Ayer mismo, el Real Betis Balompié recibió la advertencia de que iban a hacer efectiva la opción de compra de la que disponen. Por mucho que se ha hablado, finalmente tendrá un coste de solo nueve millones de euros, es decir, la mitad de lo que en principio se pensaba. Y, a pesar de que también se especulaba con la idea de traspasarle a un tercero, por ejemplo, al Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino, al final se quedará.

Más que nada, porque no sale a cuenta, ya que los hispalenses se llevarían el 50% de una venta. Juan Miranda, por su parte, hará el camino contrario, y se irá al Benito Villamarín, donde ya ha estado a préstamo este curso. Y no se descarta que no sea el último, pues Oscar Mingueza y Riqui Puig también interesan a los andaluces, que disputarán la Europa League. Volviendo al internacional brasileño, llegará para competir por un puesto con Sergiño Dest.

Como bien es sabido por todos, Sergi Roberto es uno de los firmes candidatos a largarse, pues Laporta lo quiere fuera, y pronto. Emerson, por lo tanto, es la nueva apuesta del Camp Nou, y ya tiene una importante experiencia en La Liga Santander. Además, no hay que olvidar que es muy joven, pues apenas tiene 22 años. Las comparaciones con Dani Alves, de manera lógico, no han tardado en aparecer. Como mucho, será oficial el 31 de mayo.

Es la fecha límite que tiene el Barça para poder llevárselo por solo nueve ‘kilos’, ya que, a partir de ese día, sería más caro. El primero está al caer.

Se avecina una semana muy movida.