Joan Laporta trabaja en otro fichaje bomba para el Barça

Joan Laporta ya ha dejado cerrados varios fichajes para el Barça, como el de Sergio ‘el Kun’ Agüero o Eric García. Por ambos hay acuerdo completamente total, y se anunciarán a lo largo de la semana que viene, después de la final de la Champions League, que enfrenta a su equipo, el Manchester City de Pep Guardiola, con el Chelsea de Thomas Tuchel. Pero ni mucho menos son los únicos frentes abiertos, pues también se está hablando con Georginio Wijnaldum y Memphis Depay.

Todos cumplen con el requisito de llegar libres, y, a ellos, hay que sumar a Emerson Royal, que será recuperado del Real Betis Balompié. El nuevo proyecto va tomando forma, y también deberán de dar salida a esos jugadores que no entran en los planes de cara al futuro, o cuyo rol no justifica su sueldo. Y el próximo en aterrizar puede ser José Luís Gayá, que sería un serio competidor para Jordi Alba, vinculado al Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone.

El capitán del Valencia quiere cambiar de aires, y marcharse a un club más grande, donde no solo pueda cobrar más dinero, si no también, participar en competiciones europeas. Siempre se ha mostrado fiel a los ‘chés’, el conjunto que se lo ha dado todo, pero, después de la desbandada del pasado verano, y viendo que es un barco a la deriva, ha pedido marcharse. Y su precio no superaría los 20 millones de euros, una verdadera ganga.

En el Camp Nou ya hablaron con el futbolista y con su agente en el mes de enero, pero desde Mestalla no le dejaron irse a mitad de curso. Además, tampoco había dinero para pagar lo que exigían. Ahora, la situación ha cambiado de forma radical, y la intención es cerrarle antes de que acuda a la Eurocopa, donde ha sido convocado por Luis Enrique, que tiene una plena confianza en sus cualidades. De hecho, apunta a ser el titular habitual.

En el Barça ya tienen preparado el dinero, y quieren evitar que el fichaje de Gayá se convierta en una puja multitudinaria.

La acción está servida.