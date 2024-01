Ferran Torres y Lewandowski se lo piden a gritos a Xavi: ‘nuevo’ titular que sentará a Raphinha

De la victoria cosechada por el FC Barcelona el pasado domingo ante el Real Betis Balompié se pueden extraer muchas conclusiones, pero ni mucho menos todas son positivas a pesar de sumar los tres puntos.

Xavi Hernández sigue teniendo muchos dilemas que resolver de cara al tramo más importante de la temporada y dentro de la plantilla hay dudas que comienzan a ver la luz, como sucede en el extremo derecho. Durante los primeros meses de curso Raphinha ha sido el encargado de ocupar con más asiduidad ese carril, pero las prestaciones del internacional brasileño ni mucho menos han sido ensalzables y, para más inri, ha sufrido un par de lesiones que le han ausentado del equipo varios encuentros.

Aquí hay que ensalzar también la figura de Lamine Yamal, quien no solo fue uno los jugadores más destacados del Barça en el Benito Villamarín, sino que está demostrando de forma consistente que puede ofrecer mucho más a Xavi que el mencionado Raphinha, a quien la suerte no le está sonriendo esta temporada. Ya en las últimas semanas hemos presenciando un cambio muy importante en los esquemas del técnico catalán con la inclusión de Ferran Torres, el futbolista más en forma de la plantilla a día de hoy, y el desplazamiento de João Félix a un rol secundario, pero la entrada de Yamal en el ‘11’ de gala es algo que comienza a ser una obligatoriedad para el entrenador.

Lamine Yamal is 16 year old boy with a 36yo brain. 💎pic.twitter.com/tasZq4GU55