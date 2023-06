Fijo para Ancelotti, hizo un Hazard, Tchouameni lo superó y está amenazado en pretemporada: dudas

Catorce jugadores del primer equipo, entre ellos Aurelian Tchouameni, que se ha fue deshinchando en el segundo tramo de la temporada, han tenido más minutos que el jugador que llegó con Eden Hazard y al que Carlo Ancelotti hasta hace poco consideraba un fijo en el once. Sus lesiones y rendimiento han ido en retroceso en su puesta de largo y desde la pretemporada entrará en una fase decisiva en el Real Madrid, una de puro examen.

De crucial al ostracismo

Ferland Mendy llegó al Madrid por una cantidad nada desdeñable, unos 48 millones de euros, a la vez que Eden Hazard, un lastre en lesiones, y sin embargo consiguió poco a poco hacerse un hueco en el once, donde en su primera temporada lo jugó todo hasta que se lesionó, con Ancelotti fue crucial en la 21/22 pero durante la pasada campaña ha dado un notorio paso atrás que lo han situado como un jugador en escrutinio, más si cabe con la llegada de Fran García. Si las lesiones siguen cortando la vida util deportiva de Mendy, como sucedió con el belga, el Madrid tratará de quirtárselo de encima.

Si Eduardo Camavinga consiguió arrebatarle la posición de carrilero la pasada campaña, en parte fruto a las largas y numerosas lesiones que tuvo, esta temporada Mendy parte con más inseguridades que nunca sobre las tres temporadas que lleva en la disciplina blanca. Jugó poco en la temporada anterior, dejó dudas cuando lo hizo y tiene mucha competencia, por todo ello su pretemporada se antoja clave en su futuro.

Fran García y Camavinga no son sus únicos problemas, Nacho Fernández, que ha confirmado que se queda, o David Alaba también pueden ser usados en la demarcación de carrilero, lo que le arrebata de facto protagonismo a Mendy, que es un especialista y no puede actuar en otras posiciones. Y eso es ya una ventaja pero también una enorme desventaja. Es verdad que Ancelotti lo sigue considerando un jugador único en la marca defensiva, pero ha de mejorar sus prestaciones y su resistencia a las lesiones o esta temporada que viene podría ser la última del francés; no es casual que el nombre de Alphonso Davies ronde al Madrid.