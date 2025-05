Flick sorprende a todos con su decisión final sobre Ronald Araújo

Con el cierre de temporada, el Barça inicia una nueva etapa. Hansi Flick, ya al mando, no quiere grandes revoluciones. El plan pasa por mantener el bloque y reforzar posiciones muy concretas, como la del extremo. Estabilidad por encima de todo. En este contexto, uno de los nombres que más ha generado debate ha sido el de Ronald Araújo. Su temporada no ha sido fácil. La lesión lo apartó durante semanas, y a su regreso, la pareja Cubarsí-Íñigo se afianzó. Además, su actuación ante el Inter dejó dudas.

Los rumores no tardaron en reaparecer. Se habló de ofertas, de posibles destinos y de que el club podría hacer caja con él. Bayern de Múnich y Manchester United figuran entre los más interesados. Clubes que lo ven como una pieza clave para su defensa.

🚨🚨| BREAKING: Barcelona may need money, but in Hansi Flick’s project, Ronald Araujo is NOT for sale. [@sport] pic.twitter.com/gccFfabK2x