Florentino amenaza a Ancelotti y elige a su sucesor: no es Zidane

“Es evidente que el equipo no está a tope. Nuestro nivel no está a tope y tenemos que sufrir un poco más para ganar los partidos”. Con estas palabras, Carlo Ancelotti justificaba el mal partido del Real Madrid en las semifinales de la Supercopa de España contra el Valencia CF que se decidió en penaltis a favor de los blancos. Sin embargo, lo cierto es que la sensación de que en el conjunto presidido por Florentino Pérez las cosas no van todo lo bien que cabría esperar, llega ya de lejos, con varios malos partidos de los merengues.

Todo ello, provoca una situación de poca estabilidad en el Real Madrid, especialmente de cara a su proyecto a largo plazo, ya que, con contrato hasta junio de 2024, Ancelotti no tiene asegurada su continuidad la próxima temporada -más teniendo en cuenta las malas sensaciones que está dejando en los últimos partidos el equipo-. En este sentido, los títulos serán los que marcarán el futuro del italiano, si bien, tal y como han informado varios medios españoles, la dirección deportiva y el propio Florentino Pérez ya habrían empezado a rastrear alternativas para el banquillo del Santiago Bernabéu con Raúl González como claro favorito para ser el sucesor del italiano, por delante de Zidane que apareció en escena hace unos días para volver al Real Madrid en la que sería su tercera etapa como entrenador.

De hecho, Raúl González se ha formado como entrenador en las categorías inferiores del conjunto blanco, donde ha entrenado al Cadete B, al Juvenil B y, desde 2019, al Real Madrid Castilla (filial del primer equipo), por lo que conoce a la perfección el talento de La Fábrica. Asimismo, las sensaciones que está dejando como entrenador son realmente muy positivas, siendo el principal artífice de que el Castilla se encuentre en una loable tercera posición en la tabla clasificatoria del Grupo 1 de la Primera RFEF. Además, en su haber también cuenta con el título de la UEFA Youth League (el equivalente a la Champions League en categorías inferiores) que levantó con el Juvenil A del Real Madrid en 2020.

Así las cosas, resulta evidente que la opción mejor posicionada para ocupar el puesto de Carlo Ancelotti -si finalmente el Real Madrid no consigue ningún título-, sería la de Raúl González que sería la pieza idónea para liderar un proyecto lleno de futuro, con nombres como los de Vinicius Jr, Endrick, Camavinga o Tchouameni, entre otros. Por lo pronto, si algo ha demostrado el entrenador español en su corta carrera técnica es que sabe sacar el máximo potencial de los futbolistas jóvenes.