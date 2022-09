Florentino da una lección: Rüdiger y Tchouameni fueron los primeros

Las últimas horas del mercado de fichajes han traído de cabeza a la mitad de los equipos de Europa tratando de cerrar en el último instante a sus fichajes más tardíos. Año tras año se repite la película, con operaciones que no han podido fructificar en todas las semanas anteriores y que con el tiempo justo, casi sin reacción, terminan cerrándose ante la urgencia o bien de los propios clubes o incluso de los jugadores implicados. Le pasó al Barça con Bellerín o Marcos Alonso, o al Manchester United con Antony, por ejemplo, pero en el lado contrario de la balanza hay otros que han vivido estos instantes finales mucho más tranquilos y relajados.

Ese es el caso de Florentino Pérez. El Real Madrid ya había dejado los deberes completamente hechos desde hacía varios días atrás y por eso no ha tenido que estar viviendo en un estrés continuo durante las últimas horas del mercado de fichajes ni en el plano de las entradas ni tampoco en el de las salidas. Es cierto, como ya hemos contado además en Don Balón, que otros años no ha sido así y que los blancos han llegado a cerrar en los últimos instantes a jugadores como Ronaldo, Sergio Ramos o Gareth Bale casi sin tiempo, pero no ha sido el caso en esta ocasión.

Los fichajes de Rüdiger y de Tchouameni, las dos grandes incorporaciones madridistas para esta temporada, se produjeron muy pronto. El germano llegó gratis desde el Chelsea y tenía muy claro en todo momento cuál iba a ser su destino, mientras que por el centrocampista francés el Madrid tuvo que pelear más y además desembolsar hasta 80 millones de euros por él.

Ha sido más engorroso el asunto de las salidas. Con hombres como Ceballos, Marco Asensio, Mariano o incluso Eden Hazard en la cuerda floja y entre rumores sobre una posible huida, finalmente ninguno de ellos ha salido y se aferran a poder triunfar vestidos de blanco en esta temporada pese a que no sean titulares indiscutibles. En el último día, ninguno de ellos valoró el hecho de salir del Bernabéu, por lo que este ha sido un año muy tranquilo para el Real Madrid al contrario que para otros.