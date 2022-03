Florentino debe decidir ya: 40 millones o Raiola se lo lleva al Bayern

El Real Madrid continúa trabajando para reforzar al equipo de cara a la temporada 2022/2023. Mas allá de los fichajes de Kylian Mbappé o Erling Haaland, el conjunto blanco también está ojeando el mercado en busca de mediocentros para dar encontrar sustitutos de garantías a la 'CKM' (Casemiro, Modric, Kroos).

Son muchos los nombres que suenan para reforzar al equipo de Carlo Ancelotti en esta demarcación la siguiente temporada: Milinkovic-Savic como sustituto de Kroos, Tchouameni para la posición de Casemiro o Youri Tielemans para suplir a Modric. Pero según informa Defensa Central existe un nuevo jugador en el que el club blanco se ha interesado para reforzar la medular, Ryan Gravenberch.

El mediocentro del Ajax termina su vinculación con el club neerlandés el próximo verano de 2023 y se encuentra en la agenda de Florentino Pérez. Durante este mercado invernal ya sonó como posible interés de los blancos en el pupilo de Mino Raiola, y parece ser que ahora Carlo Ancelotti habría solicitado al presidente su incorporación para el año que viene para dar más descanso su trio de centrocampistas.

Su precio de mercado a día de hoy es de 40 millones de euros. Si el Real Madrid quiere lanzarse a por él ya sabe lo que cuesta, de no tomar una decisión pronto Mino Raiola sabe del interés de su jugador por el Bayern de Múnich que sí está dispuesto a realizar ese desembolso por el neerlandés. Las negociaciones están abiertas desde hace varios días entre las partes.

Fede Valverde, Camavinga o Ceballos son grandísimos futbolistas pero no terminan de entrar con asiduidad en el once titular del italiano porque no son exactamente el mismo tipo de perfil de jugador que Kroos, Modric o Casemiro ninguno de los tres. Valverde es de todos los mediocentros del Madrid el más vertical, su posición natural es la de mediapunta, más pegado a los delanteros y con una zancada espectacular que le permite llegar muy bien en segundas línea y gran potencia para el contraataque.

Por su parte Ceballos tiene una técnica y un toque como pocos en la plantilla del Madrid, pero su posición natural es la de mediapunta interior tirado a la banda, más cerca de la zona de ataque que de la defensa, de los que da el último pase, no de los que comienzan la jugada. Y por otro lado está Camavinga, que quizás sea el futbolista más afín a las características del trío, una mezcla entre Casemiro y Kroos, pero no termina de encajar como quiere Carlo Ancelotti, por ello el Madrid se ha fijado ahora en Gravenbarch.