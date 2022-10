Florentino deja sin fichaje a 'Carletto': Bin Salmán no se lo vende

El nombre de Bruno Guimarães está apuntado con rojo en la agenda de fichajes del Real Madrid para la temporada 2022/2023. El centrocampista brasileño de 24 años que en menos de un mes se encontrará en Qatar disputando el Mundial con la selección carioca, ya reconoció en su día que hubo contactos con el conjunto blanco para un posible fichaje, pero todo en se quedó en eso, una simple conversación que no llegó a más, pero por si acaso, Bin Salmán se lo ha dejado claro a Florentino Pérez: el Newcastle no vende.

Tal y como informa el medio inglés The Chronicle, Bin Salmán estaría trabajando no solo en una ampliación de contrato de Bruno Guimarães, si no que además tendría la intención de blindarle ante el interés del conjunto blanco. El ex del Olympique de Lyon llegó al Newcastle en enero de 2022 a cambio de 50 millones de euros y desde entonces su valor de mercado no ha parado de crecer. Hoy en día, su valor ronda los 60 millones de euros, pero el precio por su traspaso sería mucho mayor, ya que no solo el Real Madrid está interesado en sus servicios, y ya se sabe, cuantos más demandan un producto, más sube el precio.

Bruno Guimarães lleva este año 2 goles y 2 asistencias en los 9 partidos que ha disputado con la camiseta del Newcastle en la Premier League. El ex el Lyon está llamado a ser uno de los mediocentros que lideren a la Brasil de Tite en el Mundial de Qatar junto a Casemiro y Florentino Pérez llevaría tiempo siguiéndole. Puede que si realiza un buen torneo el presidente del conjunto blanco se decida a lanzarse a por él y traerlo al Santiago Bernabéu junto a ‘Carletto’, tal y como hizo en el pasado con otros futbolistas que brillaron en los mundiales como Courtois o James Rodríguez.

Toni Kroos, Luka Modric y Dani Ceballos terminan contrato con el Real Madrid en junio de 2023. Tanto el croata como el alemán tienen en sus manos o, mejor dicho, en sus botas, la posibilidad de renovar un año más con el conjunto blanco, pero por si alguno de los dos, o ambos, deciden dejar el fútbol al final del curso, Florentino Pérez ya tendría claro quien sería uno de sus sustitutos, aunque Bin Salmán no se lo pondrá nada fácil.