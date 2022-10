Ancelotti da una alegría a Florentino: la renovación de Kroos a punto

Parece que el futuro de Toni Kroos empieza a aclararse poco a poco. Al centrocampista alemán se le ofreció renovar el año pasado y éste decidió no aceptar la oferta, prefería esperar a ver qué sensaciones tenía esta temporada, la última que podría vestir de blanco ya que su contrato termina en junio de 2023, antes de tomar una decisión que podría perjudicarle tanto a él como al club. La prioridad del mediocentro germano es no sentirse una carga y dado que su rendimiento bajó el curso pasado, quiso ver cuales eran sus sensaciones la presente campaña y el resultado no puede ser mejor.

Toni Kroos ha ofrecido hasta la fecha su mejor versión en mucho tiempo, ha recuperado su tono físico y a día de hoy es indiscutible en el centro del campo del Real Madrid junto a Tchouaméni y Modric. La nueva ‘TMK’ comanda al conjunto blanco y los mantiene líderes tanto de la Champions League como de LaLiga. Su rendimiento es óptimo y desde el conjunto blanco se encuentran a la espera de que el alemán les dé el sí quiero, algo que podría suceder tras el Mundial de Qatar, donde se verá cual es el verdadero nivel de todo el equipo tras el parón de más de un mes de las competiciones de clubes. A pesar de las dudas, Ancelotti ve clara su continuidad.

“He hablado con él, está muy tranquilo. Se lo va a pensar después del Mundial, en enero o febrero. Creo que va a seguir, está mejor que el año pasado cuando tuvo problemas al principio. He hablado con él y está muy tranquilo”, comentaba Ancelotti en rueda de prensa al ser preguntado sobre la renovación de Kroos. El técnico italiano está convencido de que seguirá vistiendo la camiseta blanca a partir de junio de 2023, una gran noticia para el madridismo y para Florentino Pérez quien ya miraba el mercado en busca de un posible sustituto.

Toni Kroos es a día de hoy uno de los jugadores del Real Madrid más determinantes del equipo, jugadas como la del centro a Antonio Rüdiger ante el Shakhtar Donetsk o el pase al hueco a Vinicius Jr cayéndose al suelo en el Clásico, que después acabaría con gol de Benzema, demuestran el gran momento de forma y de confianza en el que se encuentra. De seguir así, tras el Mundial de Qatar, es muy probable que la afición madridista reciba la noticia de su continuidad más allá de 2023. Veremos qué sucede.