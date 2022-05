Florentino elige el recambio de Mbappé, mas competencia para Vinicius

Ya han pasado 5 días desde que Kylian Mbappé decidiera romper el acuerdo verbal que tenía con el Real Madrid para convertirse en jugador blanco la próxima temporada y aceptase la oferta de renovación del PSG que le premiaba con una prima de 130 millones de euros por seguir con ellos más un salario que el propio Al-KJhelaifi ha asegurado que no hará público, puesto que no es necesario, ya que, asegura que ‘La Tortuga’ se queda en el Parque de los Príncipes por el proyecto deportivo.

Ya han pasado 5 días desde que Kylian Mbappé y Al-Khelaifi saltasen al campo del Parque de los Príncipes antes del partido ante el Metz con una camiseta donde ponía 2025 y que anunciaba su continuidad en el PSG mientras la afición del PSG gritaba p*** Madrid y él se reía en el círculo central del terreno de juego junto a su presidente. Fue tan duro el golpe para Florentino Pérez, como inesperado.

El Real Madrid había planificado toda su estrategia deportiva y económica de este verano y de la próxima temporada con la carta de Kilian Mbappé sobre la mesa. Habían rechazado e Erling Haaland y casi a Antonio Rüdiger para acometer sin ningún problema el fichaje del ex del Mónaco. Por eso, su negativa fue tan dura para Florentino Pérez. Pero como los propios jugadores, el presidente y el entrenador han mostrado públicamente la fuerza y la unión del Real Madrid, que el club es mucho más que un jugador y, por ello, automáticamente se han puesto a trabajar en una nueva estrategia deportiva para el año que viene.

El primer fichaje, tal y como apunta RMC Sport podría ser, Aurélien Tchouaméni por 80 millones más bonos. Este medio asegura que el acuerdo está muy cerca de cerrarse. Una operación que al principio se había descartado por completo dado su alto coste, pero que, dada la nueva situación, ahora se puede plantear sin problema alguno, gran sustituto para Casemiro, lo mismo que la de Gnabry.

Según apunta el diario Bild, Serge Gnabry se encontraría en la agenda del Real Madrid para ser el hombre de banda en el ataque que supla a Kylian Mbappé y que compita con Rodrygo y Marco Asensio por la titularidad en el flanco derecho del tridente junto a Vinicius Jr y Benzema. El ex del Arsenal termina contrato en 2023 y el conjunto alemán ha asegurado, según este diario que, si no consiguen su renovación, le venderían este verano para que no se fuese del Allianz Arena gratis, por lo que, su fichaje podría resultarte más barato de lo habitual al conjunto blanco. Veremos quien acaba llegando definitivamente para suplir al del PSG, ya que, Sterling también se encuentra en la órbita del equipo de Chamartín.