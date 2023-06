Florentino está enfadadísimo, Mariano recibe la oferta de Madrid que más duele en el Bernabéu

El fichaje de Mariano Díaz por el Real Madrid allá por el verano de 2018 puede catalogarse como catastrófico. El hispano-dominicano no solo no aportó nada en sus cinco largos años en la casa blanca, sino que en sus últimos cuatro cursos perpetuó su estancia pese a que Zinedine Zidane y Carlo Ancelotti le avisaron al principio de temporada, en cada una de estas durante ese tiempo, que no contaban con él. Ahora, con el futbolista fuera de Bernabéu, este podría aceptar una oferta de Madrid que enfadaría y mucho a Florentino Pérez.

Cesión incluso a con costes

Tan pronto se dio cuenta el Madrid, y por ende Florentino Pérez, de que se había equivocado con el delantero que salvo en la campaña 18/19, en todas las demás intentaron su salida, ya fuera mediante una venta o mediante una cesión, que, a su vez, permitiera al club hacer hueco en la plantilla para un refuerzo. Pero todos esos intentos fueron infructuosos: Mariano Díaz se negó a salir por cualquier vía, enquistándose su situación temporada tras temporada durante un lustro.

Oferta de la capital

En la actualidad Mariano dejará de formar parte del Real Madrid el 30 de junio, habiendo cumplido hasta el último día de sus cinco años de contrato y vuelve a aparecer la oferta madrileña que en su día rechazó varias veces y que ahora podría aceptar. Y es que el Getafe vuelve a interesarse por el goleador, siendo la suya una posibilidad que sopesa su entorno seriamente, básicamente porque el jugador no quiere salir de LaLiga.

Ni que decir tiene que no sentaría bien en el Madrid ver como el Getafe se lleva al jugador cuando en tantas ocasiones el mismo futbolista se negó a vestirse de azulón. Eso sí, hay que decir que Girona y Valencia también están interesados en el futbolista. Además de ellos, parece que Arabia Saudí también ha tentado al futbolista, por lo que su futuro podría estar ligado tanto a LaLiga como al retiro de oro que tantos jugadores han aceptado en suelo saudí. En cualquier caso, en el Madrid desearían que Mariano hubiera decidido jugar en oro equipo mucho antes de dejarse ir a su costa.