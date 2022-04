Florentino lo sabía: 2 nombres como competencia de Casemiro y Kroos

La última victoria liguera cosechada frente a Osasuna no solo ha servido al Real Madrid para dar un paso más en el camino hacia el título, el cual está muy cerca de afianzarse, sino que además el encuentro permitió a varios jugadores reivindicarse en el vestuario y dar un giro radical a los planes de Carlo Ancelotti. Si la actuación de Rodrygo Goes fue muy meritoria, a pesar de que el brasileño no anotó ninguno de los tres goles del equipo, las prestaciones de Dani Ceballos y Eduardo Camavinga también han supuesto la mejor de las noticias para el conjunto blanco.

Ancelotti ha brindado muy pocas oportunidades a estos dos jugadores, especialmente al andaluz, dado que en su esquema siempre han tenido preferencia Carlos Casemiro, Toni Kroos y Luka Modric. Eso sí, solo el croata ha dejado fuera las dudas a lo largo del curso y tanto el brasileño como el alemán han ofrecido un nivel que en algunos tramos de la campaña ha sido muy cuestionando, es aquí donde el entrenador italiano tenía una oportunidad de oro para dosificar los esfuerzos de estos y al mismo tiempo brindar una dosis de confianza al francés y al español para demostrar que sí que pueden ser importantes en el proyecto blanco.

Ambos futbolistas supieron llevar la manija del juego del equipo a las mil maravillas frente al conjunto navarro y con ello no solo han demostrado su valía para este club, sino que han dado la razón a un Florentino Pérez que siempre ha mostrado plena confianza en ellos.

Ceballos llegó en el año 2016 a Chamartín y solamente en su primer curso pudo disfrutar de los minutos deseados, pero no logrando ser indiscutible en el esquema blanco. Tras varias cesiones en el Real Betis y el Arsenal, ahora el sevillano podría tener aquí su punto de inflexión para despejar la idea del club de buscarle una salida el próximo verano.

Por su parte, Camavinga aterrizó en el Bernabéu el verano pasado a cambio de 30 millones de euros en un movimiento que fraguó Florentino por su propia iniciativa. Consciente de su gran elenco de cualidades técnicas, el presidente no quiso dejar pasar la oportunidad de atar a una las mayores promesas de Europa, a pesar de que Ancelotti no haya sabido apreciarle a lo largo de la temporada.

En definitiva, el Real Madrid sí que ha contado con competencia para Kroos y Casemiro esta temporada y, a pesar de que ‘Carletto’ ha justificado en más de una ocasión su gran dosis de minutos con el hecho de no tener jugadores para rotar en el centro del campo, tanto el galo como el andaluz se han encargado de rebatir estas afirmaciones a base de buenas actuaciones.