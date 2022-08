Florentino logra un imposible: deseo de Ancelotti y Cristiano espera

Si a Carlo Ancelotti le concedieran un deseo ahora mismo en el Real Madrid es muy probable que eligiera el de dar salida a un jugador con el que no cuenta en absoluto como es Álvaro Odriozola. El técnico italiano ya ha dejado claro por activa y por pasiva que no confía lo más mínimo en el lateral derecho y que lo quiere fuera de su equipo porque, pase lo que pase, a lo largo de la temporada no va a tener ninguna oportunidad de sumar minutos vestido de blanco. Y en ello lleva tiempo enfrascado Florentino Pérez, en el de encontrar un equipo que quiera hacerse con sus servicios y les quite un estorbo tan grande de encima como es el del defensor.

Parece que las plegarias y los deseos de Carletto han sido escuchados porque al fin comienza a vislumbrarse alguna pequeña opción de que Odriozola pueda abandonar de forma definitiva el Santiago Bernabéu. Informa el Diario As que el lateral derecho está siendo seguido muy de cerca por el histórico Nottingham Forest de la Premier League, y que están dispuestos a llegar a un acuerdo con el Real Madrid para hacerse con los servicios del jugador español. Todavía el interés se encuentra en una fase muy inicial ya que ni siquiera los ingleses han decidido si le pedirían una cesión a Florentino o si por el contrario estarían dispuestos incluso a realizar un desembolso económico para conseguir el fichaje en propiedad, pero sí que es cierto que el interés está ahí y la posible salida de Odriozola gana enteros.

El lateral se ha mostrado reticente a dejar el Real Madrid pero ahora ya sabe que Ancelotti no iba de farol y el aviso de que no iba a contar con él es serio. Por delante de él están Carvajal y Lucas Vázquez, incluso Nacho, por lo que él es el último en la lista de preferencias de míster.

A sus 26 años el ex jugador de la Real Sociedad todavía tiene mucho que dar por lo que es consciente de que tampoco puede quedarse estancando y sin jugar otro año más. El tiempo, eso sí, sigue corriendo y el mercado resta días para su cierre así que las decisiones tendrán que tomarse rápidamente aunque la vía de la Premier League, donde le espera Cristiano Ronaldo, parece la más factible.