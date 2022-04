Florentino ofrece 50 millones para traerlo a Madrid, Benzema encantado

Cada vez queda menos para que se conozca cual será la decisión que tome Kylian Mbappé acerca de su futuro. Cuando la temporada llegue a su fin, el delantero francés anunciará si se queda en el PSG y acepta la oferta de renovación de Al-Khelaifi o si por el contrario, cumple su sueño y viaja al Santiago Bernabéu.

Los últimos mensajes lanzados por el propio jugador en los post partidos de la Ligue 1 han hecho que la afición madridista se preocupe. Kylian ha dicho que aún no hay nada cerrado y que han aparecido nuevos elementos en lo que respecta a su futuro. Pero desde el Real Madrid han asegurado que no hay motivos para que salten las alarmas, están tranquilos. Pero por si acaso la situación cambia de forma drástica, El Desmarque ha publicado la estrategia final de Florentino Pérez y que es casi irrechazable.

Según este medio, Florentino Pérez estaría dispuesto a pagar a Kylian Mbappé 50 millones de euros netos por temporada, o lo que es lo mismo, 100 millones de euros brutos al año, una oferta muy difícil de declinar. Recordemos, que el internacional francés rechazó 45 millones de euros netos para renovar por el PSG.

El presidente del Real Madrid lo tiene claro, esta vez no volverá a ocurrir lo que sucedió el verano pasado, Kylian Mbappé acabará en el Real Madrid sea como sea y Karim Benzema tendrá por fin al socio deseado. La dupla letal que forman Vinicius Jr y el francés está siendo una de las más temidas de todas Europa, el ‘9’ está encantado con el brasileño y desde luego la llegada de su compatriota no pondrá en peligro, al menos a priori, el puesto en el once titular de Ancelotti de ‘Vini’.

Pero si la sociedad Vinivius Jr-Benzema funciona a mil maravillas, con la llegada de Kylian Mbappé sus números se pueden llegar a incrementar de forma escandalosa. Aunque siempre que entra alguien, otro tiene que salir, y Rodrygo y Asensio, que hoy en día son los que completan el tridente ofensivo del Madrid (a veces Valverde como contra el Chelsea) serían los perjudicados.

Florentino Pérez está tranquilo y desde el club no creen que la operación de Kylian Mbappé acabe frustrándose, pero por si las cosas se tuerces, el presidente estaría dispuesto a llegar hasta los 50 millones de euros netos por temporada para convencerle del todo.