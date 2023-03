Florentino ofrece el recambio de Vinicius pero Ancelotti lo bloquea: igual de bueno, vale lo mismo

No es un acto de injusticia decir que ante el Betis Vinicius fue, en suma, más perjuicio para el Real Madrid que beneficio. Sí, tuvo acciones de mérito y creó peligro, como siempre ocurre con el brasileño, pero perdió innumerables balones, volvió a enzarzarse con público, rivales y árbitro y quitó continuidad a sus compañeros. Por todo el ruido hacia su persona, Ancelotti necesita darle descanso, y lo peor es que Florentino le ha ofrecido un recambio perfecto al míster, uno que es igual de bueno y que vale lo mismo.

Hace unos días comentábamos en Don Balón como los inicios de Rodrygo Goes en el Santos, que, recordemos, le costó al Madrid la misma cantidad que Vini, 45 millones, le llevaron a ser un jugador deslumbrante partiendo desde la izquierda, de donde, como Vini, recorta hacia su lado bueno, y sin embargo Ancelotti casi nunca lo ha usado ahí, la pregunta es por qué no lo ha hecho. Vinicius tampoco fue una ganancia ante el Barça, sino más bien una carga, y sin embargo tampoco fue sustituido. Y esa es la realidad de un futbolista fantástico, como es Vini, pero al que pocas veces se le puntualizan en el club blanco sus errores, que los tiene y numerosos. Al menos, sí lo hacen sus compañeros, pero no su técnico.

Efectividad y productividad frente a caos y desorden

A veces, cuando el Madrid 'sale' a Europa, hay equipos que tratan de dominar a los blancos adelantando líneas y arriesgando pases, lo que conecta a la perfección con el caos y el desorden que genera Vinicius en espacios abiertos, donde es un jugador devastador, pero en España y en tantos otros lares hay equipos tendentes a juntar líneas, al orden, y ahí Vinicius se está estrellando. Florentino fichó a Rodrygo porque es tan bueno como su compatriota y sabiendo que puede suplirlo en la izquierda; conecten ustedes la solución.

De hecho, todo lo que hizo Rodrygo frente al Betis estuvo mucho (y seguro que me quedo corto) mejor hecho que lo presentado por el 20. Ante el Barça, la ausencia del de Osasco fue un error táctico de Ancelotti, por hablar claro. Y ahora, cuando Rodrygo demuestra que está más en forma, es más efectivo y productivo que Benzema y Vinicius, Ancelotti no le concede la alternativa. Va y viene del once ¿Por qué? No lo sabemos, pero desde luego alternativa a Vini, si no creen que Hazard esté para 20 minutos buenos de vez en cuando, hay, y ahora mismo es quizá mejor opción que el pasado de revoluciones Vinicius. Esto, como resalto, es una opinión; lo que no lo es tanto son los números en LaLiga: Vini ha hecho en 2.032 minutos 7 goles y ha dado 4 asistencias; Rodrygo, en 1.455 minutos, ha conseguido 4 tantos y ha dado 6 asistencias. Efectividad pareja en mucho menos tiempo. Una prueba más, al menos una que merece ser probada.

¿Esto significa que Vini no debe ser el titular en la izquierda? No, esto simplemente refleja que no debe serlo siempre. Hay otras opciones, incluso tan buenas como la del de São Gonçalo.