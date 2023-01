Florentino Pérez ataca el problema deportivo: ata al Pedri del Madrid, es inminente

Si ustedes están siguiendo los últimos encuentros del Real Madrid habrán constatado dos asuntos que empiezan a ser de estado en el club blanco y que tienen que ve con los puntos fuertes mostrados por el equipo de Carlo Ancelotti desde que regresara la competición tras el Mundial: uno, clarísimamente, tiene que ver con el carácter indiscutible que ha conseguido Eduardo Camavinga, que no solo ha sido el mejor pivote defensivo en 2023, sino también el mejor lateral zurdo. El otro es el llamado Pedri blanco, que toma forma.

Y es que, salvo sorpresa mayúscula, la primera renovación que puede llevarse a efecto en el club blanco en las próximas fechas no será la de Luka Modric, Toni Kroos o Karim Benzema, ni siquiera la de Marco Asensio, sino la de Dani Ceballos, la otra gran noticia del Madrid en este arranque de año y el jugador que por características, nivel, calidad y nacionalidad más puede parecerse al jugador que por momentos tira del carro del rival blanco: Pedri en el Barça.

Ayer ante la Real Sociedad el Madrid mostró un buen nivel, de los mejores en este 2023 y aunque no se llevó los tres puntos, el juego blanco fue notable mientras Camavinga y Ceballos fueron de la partida. De nuevo, y esto sí es preocupante, Modric no aportó nada. Tampoco Asensio, pero eso ha dejado de ser noticia, que más bien llega cuando sucede lo opuesto. Por el contrario, Ceballos sí es la chispa que no se esperaba, esa que satisface a la grada, que se ha encariñado con él, y no es para menos: español, está a un nivel excelso y por fin puede demostrar su enorme potencial.

No hay duda de que el Madrid, Ancelotti y el mismo Florentino se han dado cuenta que muchas de las respuestas al futuro de la medular, incluso antes de acometer el fichaje de Jude Bellingham, pasan por renovar a Ceballos, un jugador diferente, cien por cien creador y diseñado para la organización y el control de la pelota, pero que aporta muchísimo al Madrid en esa franja creativa, siendo capaz de filtrar pases y con su habilidad superar líneas rivales. Veremos cuándo y cómo sucede su renovación, pero Ceballos es una prioridad y, si se fijan, las respuesta a muchos de los problemas merengues: de alguna forma, el Madrid se ha topado de bruces con el Pedri que necesita Chamartín, y lo tenían al alcance de la mano. Por lo visto, Ceballos, si se le da el peso que su nivel merece, sí quiere renovar.